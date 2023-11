Apple Music offre six mois d'accès gratuit aux propriétaires de PlayStation 5

By

Apple s'est associé à PlayStation pour promouvoir son service de streaming Apple Music sur la console PlayStation 5. Dans le cadre de cette collaboration, les propriétaires de PlayStation 5 peuvent désormais profiter jusqu'à six mois d'accès gratuit à Apple Music.

Pour profiter de cette offre, les propriétaires de PlayStation 5 doivent simplement se connecter au PlayStation Network, télécharger l'application Apple Music et suivre les instructions à l'écran pour accepter l'offre. Ils peuvent ensuite se connecter avec leur identifiant Apple ou en créer un nouveau.

Le site officiel de PlayStation suggère aux joueurs d'utiliser Apple Music pour créer des listes de lecture de jeu personnalisées, améliorant ainsi leur expérience de jeu en écoutant leurs morceaux préférés avant, pendant et après les sessions de jeu.

Il est important de noter que cette promotion Apple Music est exclusivement disponible sur la PlayStation 5 et ne peut être utilisée que sur la console elle-même. L’offre est applicable aux nouveaux abonnés et aux abonnés réguliers qualifiés d’Apple Music. Les abonnés actuels ne peuvent malheureusement pas profiter de cette offre. Les nouveaux abonnés recevront six mois d’Apple Music, tandis que les anciens abonnés bénéficieront de cinq mois d’accès gratuit.

Apple a fixé la date limite pour cette promotion passionnante au 15 novembre 2024. Après la période gratuite de six mois, les abonnés peuvent poursuivre leur abonnement Apple Music pour 10.99 $ par mois.

Cette collaboration entre Apple et PlayStation rassemble les mondes du jeu et de la musique, offrant une expérience immersive et agréable aux utilisateurs de PlayStation 5. Qu'il s'agisse de créer la playlist de jeu parfaite ou de découvrir de nouvelles musiques, Apple Music ajoute une autre dimension à l'expérience de jeu déjà extraordinaire sur la console PlayStation 5.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Les abonnés Apple Music existants peuvent-ils bénéficier de l'offre d'accès gratuit ?

R : Non, l'offre n'est disponible que pour les nouveaux abonnés et les anciens abonnés qualifiés d'Apple Music.

Q : Combien de temps durera l'accès gratuit ?

R : Les nouveaux abonnés bénéficieront de six mois d’accès gratuit, tandis que les anciens abonnés bénéficieront de cinq mois d’accès gratuit à Apple Music.

Q : Que se passe-t-il une fois la période gratuite expirée ?

R : Après la période de six mois, les abonnés peuvent poursuivre leur abonnement Apple Music pour 10.99 $ par mois.

Q : L'offre est-elle disponible sur d'autres consoles PlayStation ?

R : Non, cette offre est exclusivement disponible sur la console PlayStation 5.

Q : Comment puis-je bénéficier de l'offre ?

R : Les propriétaires de PlayStation 5 doivent se connecter au PlayStation Network, télécharger l'application Apple Music et suivre les instructions à l'écran pour accepter l'offre. Ils peuvent se connecter avec leur identifiant Apple ou en créer un nouveau.