La mise à jour de l'extension Les Sims 4 : For Rent introduit des changements surprenants dans la personnalisation des appartements

Le lancement très attendu de l’extension Les Sims 4 : À Louer approche à grands pas et les joueurs sont impatients d’explorer les nouvelles fonctionnalités qu’elle apporte. Dans le cadre de la préparation de la version, Maxis a publié un correctif de routine avec des mises à jour et des correctifs mineurs pour le jeu de base. Cependant, les joueurs aux yeux d'aigle ont découvert un changement inattendu qui n'était pas répertorié dans les notes de mise à jour : la possibilité de modifier les murs et les fenêtres des appartements des packs de jeu précédents.

Bien que cette nouvelle option de personnalisation puisse être un bug involontaire, les joueurs espèrent qu’il s’agit en fait d’une fonctionnalité délibérée. Des quartiers comme ceux de l'extension City Living proposaient des unités de type appartement dans le passé, mais les joueurs n'étaient auparavant pas en mesure de modifier les fenêtres ou les murs extérieurs. Le dernier patch permet désormais aux joueurs de déplacer, ajouter et supprimer des fenêtres, ainsi que de modifier la finition des murs extérieurs.

Les créateurs de contenu, tels que Pixelade et SatchOnSims, ont déjà présenté ces options de personnalisation dans des vidéos. Non seulement les joueurs peuvent modifier les fenêtres et les murs, mais ils peuvent également accrocher des décorations murales comme des miroirs et des rideaux à l'extérieur des appartements. Cette liberté retrouvée dans la personnalisation des appartements a amené les joueurs à se demander s'il s'agissait bien d'une fonctionnalité ou d'un bug.

Dans le monde réel, refaire les fenêtres et ajouter des rideaux aux immeubles de grande hauteur serait impossible, mais Les Sims offrent aux joueurs la possibilité d'explorer leurs désirs créatifs. Avec la possibilité prochaine de construire des appartements sur mesure, de nombreux acteurs estiment que la possibilité de modifier les appartements existants devrait également être disponible.

Il y a également eu d'autres changements notables dans les récentes notes de mise à jour. Les joueurs peuvent désormais désigner les éviers comme éviers de cuisine ou de salle de bain, empêchant ainsi les Sims de constamment faire la vaisselle dans les salles de bains attenantes. Les étagères à chaussures disposent désormais d'une fonction à bascule qui invite les Sims à retirer leurs chaussures à l'intérieur, ce qui incite davantage les joueurs à habiller leurs Sims de manière appropriée. De plus, les joueurs peuvent désormais cliquer sur la porte d'un terrain et choisir l'option « Passer le contrôle à ce foyer », permettant un échange facile entre différents foyers.

Pour vérifier si cette nouvelle capacité de personnalisation est intentionnelle, des demandes de renseignements ont été adressées à EA et les joueurs attendent avec impatience une confirmation. Alors que l'enthousiasme grandit pour l'extension Les Sims 4 : À louer, dont la sortie est prévue le 7 décembre, les joueurs ne peuvent s'empêcher d'anticiper les nouvelles possibilités qui les attendent pour créer les espaces de vie virtuels parfaits.

