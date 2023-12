L'extension Les Sims 4 : À Louer ajoute de nouvelles fonctionnalités intéressantes

Une toute nouvelle extension devrait sortir demain pour Les Sims 4, appelée « À louer ». En prévision de cette mise à jour passionnante, Maxis a publié un correctif de routine comprenant quelques mises à jour et correctifs mineurs du jeu de base. Cependant, les joueurs ont découvert un changement caché qui n'était pas mentionné dans les notes de mise à jour : la possibilité de modifier les murs et les fenêtres des appartements des packs de jeux précédents.

Auparavant, les joueurs ne pouvaient rénover que les murs intérieurs et le mobilier des unités de type appartement. Windows était interdit, laissant aux joueurs des options de personnalisation limitées. Mais maintenant, les créateurs de contenu ont découvert que les appartements prédéfinis dans l'extension City Living des Sims 4 sont plus personnalisables que jamais. Dans la vidéo de Pixelade, les fenêtres peuvent être déplacées, ajoutées et supprimées, et la finition des murs extérieurs peut être modifiée. Étonnamment, des décorations murales comme des miroirs et des rideaux peuvent également être accrochées aux murs extérieurs, ce qui ajoute un nouveau niveau de personnalisation au jeu.

Bien qu'il ne soit pas clair si ce changement est intentionnel ou non, les fans des Sims 4 sont sans aucun doute ravis de cette nouvelle fonctionnalité. La possibilité de personnaliser les fenêtres et les murs extérieurs permet non seulement de personnaliser davantage les appartements existants, mais laisse également entrevoir les possibilités passionnantes de construire des appartements personnalisés à l'avenir.

Les notes de mise à jour de la mise à jour de cette semaine incluent également d'autres changements notables. Les éviers peuvent désormais être désignés comme éviers de cuisine ou de salle de bain, empêchant ainsi les Sims de laver constamment la vaisselle sale dans des endroits inappropriés. Les étagères à chaussures disposent désormais d'une option à bascule, qui encourage les Sims à retirer leurs chaussures à l'intérieur. De plus, les joueurs peuvent désormais facilement transférer le contrôle vers différents foyers en cliquant sur la porte d'un terrain et en sélectionnant l'option « Basculer le contrôle vers ce foyer ».

Avec la sortie demain de l’extension Les Sims 4 : À louer, les joueurs peuvent s’attendre à une multitude de nouvelles fonctionnalités et opportunités. L'extension sera disponible au prix standard de 40 $, apportant encore plus d'excitation et de créativité au monde des Sims 4.

