Les efforts visant à propager un arbre ancien après l’abattage tiennent leur promesse

Un arbre majestueux qui se trouvait autrefois près du mur d'Hadrien dans le Northumberland, en Angleterre, a été abattu, mais on espère que l'héritage de cet arbre ancien perdurera. Les écologistes ont signalé des signes positifs de vie dans les graines et les boutures de l'arbre, indiquant que plus de 30 % des graines matures et la moitié des boutures pourraient être viables. Le directeur des jardins et des parcs du National Trust, Andy Jasper, a exprimé son optimisme quant à la transformation de ces graines et boutures en jeunes arbres solides, offrant ainsi un nouvel avenir à l'arbre bien-aimé.

En plus de la croissance des jeunes arbres, il est possible que le tronc de l'arbre repousse, même si cela peut prendre plusieurs années pour le confirmer. La patience est cruciale dans la restauration du paysage, car elle permet à la nature de suivre son cours, selon Jasper.

Suite à l'abattage de l'arbre, un garçon de 16 ans a été arrêté dans un premier temps en lien avec l'acte de vandalisme. Cependant, la police a maintenant annoncé que l'adolescent ne ferait l'objet d'aucune autre mesure, se concentrant désormais sur trois autres suspects. Les médias suggèrent qu'au moins un de ces suspects est un ancien bûcheron trouvé en possession d'une grosse tronçonneuse. Les accusations criminelles dans cette affaire pourraient s'étendre au-delà de la destruction de l'arbre, puisque la chute du sycomore a également causé des dommages au mur d'Hadrien, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

La perte de cet arbre célèbre a suscité une réaction publique sans précédent, avec près de 17 millions de personnes suivant les mises à jour sur les réseaux sociaux. Le National Trust, responsable de la conservation des terres autour du mur d'Hadrien, collabore avec le parc national de Northumberland pour créer un hommage durable à l'arbre. Des plans sont en cours pour déterminer la meilleure utilisation du bois récupéré de son gros tronc.

Même si l’abattage de cet arbre centenaire a été un triste événement, les efforts déployés pour le propager laissent espérer sa présence continue dans le paysage. À mesure que la nature suit son cours et que de nouveaux plants émergent, l’héritage de cet arbre bien-aimé sera honoré et préservé pour les générations à venir.