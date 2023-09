SignalRGB, Intel et Skytech Gaming collaborent pour offrir un PC de jeu Starfield unique imprimé en 3D

By

SignalRGB, en partenariat avec Intel et Skytech Gaming, a annoncé le lancement d'un PC Starfield Gaming unique en son genre imprimé en 3D. Ce PC de jeu exceptionnel est conçu pour ressembler à l'apparence et aux fonctionnalités de l'un des panneaux de commande du vaisseau spatial de Starfield, offrant ainsi une expérience de jeu immersive.

Le PC présente une prise en charge RVB intégrée avec Starfield via l'application SignalRGB, améliorant ainsi l'attrait visuel et les options de personnalisation pour les joueurs. Le système est équipé de composants haut de gamme, notamment le processeur Core i7-13700K hautes performances et le puissant GPU Radeon RX 7900 XTX d'AMD.

Doté d'un châssis personnalisé imprimé en 3D, le PC Starfield Gaming dispose d'un panneau de commande saisissant sur le thème de Starfield sur la façade, renforcé par des poteaux métalliques. Le panneau de commande dispose d'un grand écran pour surveiller les capteurs du PC, tels que les températures et les vitesses d'horloge. De plus, il y a cinq boutons sur le côté qui changent de couleur grâce à l'éclairage RVB pour représenter et réagir aux commandes de distribution d'énergie du vaisseau dans le jeu.

La section inférieure du panneau de commande abrite deux Stream Decks modifiés avec des boutons et des icônes spéciaux représentant les fonctions correspondantes du navire. Il comprend également des ports USB Type-A et Type-C, ainsi que des boutons pour redémarrer et démarrer le PC. Derrière le panneau de commande, les composants du système sont logés dans un boîtier compact Mini-ITX.

Les spécifications complètes du système comprennent un processeur Core i7 13700K Raptor Lake, un GPU Radeon RX 7900 XTX RDNA 3, 32 Go de mémoire DDR5, un SSD de 1 To, une alimentation SFX de 850 W, un refroidisseur liquide AIO de 280 mm et une carte mère B750 ITX. Grâce à cette configuration puissante, la plate-forme Starfield imprimée en 3D est capable d'exécuter Starfield à des fréquences d'images élevées.

Le concours est actuellement en ligne et se poursuivra pendant les 43 prochains jours. Les participants intéressés ont la possibilité de participer et de tenter de gagner ce PC Starfield Gaming unique.

Sources:

– SignalRVB

- Intel

– Jeux Skytech