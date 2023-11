Le révolutionnaire SIGMA 70-200 mm F2.8 DG DN OS Sports : redéfinir les performances de la photographie sans miroir

L'objectif SIGMA 70-200 mm F2.8 DG DN OS Sports est sur le point de révolutionner le monde de la photographie sans miroir plein format. Avec ses fonctionnalités de pointe et sa technologie avancée, cet objectif change la donne pour les photographes et vidéastes professionnels.

Mise au point automatique redéfinie

Dites adieu aux prises de vue manquées et aux images floues. Le SIGMA 70-200 mm F2.8 DG DN OS Sports est doté de deux moteurs HLA, permettant une mise au point rapide, précise et pratiquement silencieuse, même dans des situations rapides. Que vous capturiez des actions sportives à grande vitesse, des animaux sauvages en mouvement ou des moments éphémères lors d'événements spéciaux, cet objectif vous garantit de ne rien manquer.

Stabilisation inégalée

Des images sans tremblement dans des conditions de faible luminosité sont désormais à votre portée. Équipé de la fonction de stabilisateur optique intégrée et de l'algorithme OS2, cet objectif offre jusqu'à 7.5 arrêts de stabilisation efficace. Dites adieu aux trépieds et adoptez la prise de vue à main levée, même dans des environnements d'éclairage difficiles.

Capacité vidéo cinématographique

Pour les vidéastes, le SIGMA 70-200 mm F2.8 DG DN OS Sports est un rêve devenu réalité. L'objectif est conçu pour minimiser la respiration de la mise au point, permettant des changements de mise au point naturels pendant l'enregistrement. Les simulations technologiques avancées et les éléments en verre de haute qualité minimisent les reflets et les images fantômes, garantissant une qualité d'image exceptionnelle dans toutes les situations d'éclairage.

Caractéristiques professionnelles

Cet objectif regorge de fonctionnalités qui répondent aux besoins des professionnels. La bague d'ouverture dé-cliquable permet des réglages fluides et précis, tandis que le pied Arca Swiss intégré offre une compatibilité avec une large gamme de têtes de trépied. Grâce à son étanchéité pour résister aux conditions difficiles, cet objectif est conçu pour durer.

FAQ:

Q : Puis-je utiliser cet objectif sur mon appareil photo à monture Canon RF ?

R : Malheureusement, l'objectif SIGMA 70-200 mm F2.8 DG DN OS Sports n'est actuellement disponible que pour les appareils photo Sony E-Mount et L-Mount.

Q : Quel est le prix de cet objectif et quand sera-t-il disponible ?

R : L'objectif SIGMA 70-200 mm F2.8 DG DN OS Sports coûtera 1865.53 1499.99 $ ou 7 XNUMX £. Il devrait commencer à être expédié dans le monde entier le XNUMX décembre.

En conclusion, l'objectif SIGMA 70-200 mm F2.8 DG DN OS Sports change véritablement la donne dans le monde de la photographie sans miroir plein format. Avec ses performances de mise au point automatique inégalées, ses capacités de stabilisation exceptionnelles et ses fonctionnalités de qualité professionnelle, cet objectif permet aux photographes et vidéastes d'élever leur métier vers de nouveaux sommets. Préparez-vous à capturer des images époustouflantes et sans tremblements et des vidéos cinématographiques comme jamais auparavant avec cet objectif révolutionnaire.