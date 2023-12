Territoires en expansion : Limpkins et autres espèces en mouvement

By

Résumé : La récente expansion des populations de boiteux dans l'Illinois et dans d'autres États a attiré l'attention des écologistes et des ornithologues amateurs. Cette expansion a été attribuée à la prolifération d'espèces d'escargots non indigènes aux États-Unis. Même si les mécanismes spécifiques de cette invasion ne sont pas encore entièrement compris, les experts s’inquiètent des risques potentiels qu’elle présente, notamment la propagation de maladies et les menaces pour la biodiversité.

Ces dernières années, les boiteux se sont aventurés au-delà de leurs habitats d’origine en Amérique du Sud, en Amérique centrale, au Mexique, dans les Caraïbes et en Floride. L'introduction d'escargots envahissants en Floride a joué un rôle important dans leur rebond et leur expansion territoriale ultérieure. Aujourd’hui, ces oiseaux des zones humides tropicales ont été observés dans plusieurs États, dont l’Illinois, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, la Géorgie, l’Alabama, le Mississippi et la Louisiane. Il y a même eu des observations isolées en Pennsylvanie.

Selon l'écologiste aviaire Mike Ward, l'expansion de la population de boiteux pourrait être motivée à la fois par l'abondance de nourriture et par le nombre croissant d'espèces. À mesure que leur population augmente, ces oiseaux peuvent être contraints de voler vers le nord à la recherche de meilleures aires d'alimentation. Cependant, contrairement aux oiseaux migrateurs qui retournent vers le sud pour l'hiver, les boiteux ne sont pas migrateurs, ce qui fait qu'il n'est pas certain qu'ils survivront aux mois les plus froids dans leur aire de répartition élargie. En fait, un boiteux de l’Ohio a péri au cours d’un hiver particulièrement rigoureux.

L’expansion des populations de boiteux n’est pas le seul phénomène qui suscite des inquiétudes parmi les écologistes. D’autres espèces indigènes, comme le tatou à neuf bandes, se déplacent également vers de nouveaux territoires à mesure que les températures augmentent. Ces mouvements peuvent augmenter le risque de transmission de maladies aux humains. La propagation des tiques porteuses de la maladie de Lyme en Ontario en est un excellent exemple. De plus, la propagation potentielle de maladies entre espèces constitue une menace pour la biodiversité.

Pour relever ces défis, les experts soulignent la nécessité d’une surveillance renforcée et d’améliorations des services de santé publique. Comprendre les mécanismes à l’origine de l’expansion de ces espèces et anticiper les risques potentiels sont essentiels pour des efforts efficaces de conservation et de prévention des maladies.