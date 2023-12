La nouvelle saison de Age of War se termine avec Epic Showdown

La très attendue saison Age of War de Conan Exiles a atteint sa conclusion passionnante avec la sortie du chapitre 3 sur toutes les plateformes. Ce dernier chapitre introduit une multitude de nouveaux défis pour les joueurs, notamment l'opportunité exaltante d'assiéger une formidable forteresse stygienne et la possibilité de construire et de gérer leur propre taverne.

Le troisième chapitre d'Age of War ne traite pas seulement de conflits intenses et d'opportunités de siège passionnantes contre les puissantes forces stygiennes, mais il se concentre également sur la promotion d'un sentiment de communauté et d'interaction sociale au sein du monde du jeu. L'ajout de tavernes offre aux joueurs un centre central où convergent les informations, les rumeurs, l'or et les gens, créant un environnement immersif et dynamique.

Pour créer votre propre taverne, les joueurs doivent sauver un barman zamorien d'un dangereux camp de purge, en intégrant des éléments du contenu engageant de cette saison. Cependant, trouver un barman ne sera pas une tâche facile, car il ne sera pas présent à chaque événement de purge. Les joueurs doivent persévérer et faire plusieurs tentatives pour réussir à en sauver un. Une fois le barman en votre possession, vous pouvez alors commencer à construire un comptoir de bar entièrement fonctionnel.

Avec le bar ouvert et équipé de sièges, votre taverne attirera bientôt des clients, dont certains pourront être disponibles pour travailler en échange d'or. Regardez votre taverne s'épanouir et devenir un établissement à plusieurs étages. De plus, Funcom introduit également une gamme de nouveaux meubles et objets de décoration de taverne, y compris des objets exclusifs dans le dernier Battle Pass.

Mais ce n'est pas tout, puisque le chapitre 3 propose également une bataille épique contre le puissant commandant stygien, Bakt-Nimlot, dans la ville d'al-Merayah. Les joueurs auront l’opportunité non seulement d’attaquer et de piller, mais également d’assister à l’impressionnant donjon destructible du monde entier. Que vous choisissiez de déchaîner la sorcellerie et la tromperie ou de libérer le pouvoir des trébuchets et du feu (ou même d'utiliser un nouveau bélier), votre objectif est de faire tomber l'empire et de laisser votre marque dans l'histoire.

Préparez-vous à vivre une aventure inoubliable alors que l'ère de la guerre touche à sa fin palpitante. Pour plus de détails et des notes de mise à jour complètes, visitez le site officiel de Conan Exiles.