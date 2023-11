Vaut-il la peine de jouer à Apex Legends dans la saison 19 ?

Si vous vous demandez si vous devriez vous lancer dans Apex Legends pour la saison 19, la réponse est un oui catégorique ! Cette dernière saison apporte une multitude de changements et d'ajouts qui rendent le jeu encore plus agréable. Des nerfs et buffs aux changements de carte, en passant par une nouvelle légende et des améliorations de gameplay, la saison 19 a tout pour plaire.

Apex Legends, sorti en 2019, a rapidement gagné en popularité et continue d'attirer une base de joueurs croissante. Alors que Fortnite occupe peut-être la première place dans le genre Battle Royale, Apex arrive juste derrière, offrant un gameplay engageant, compétitif et amusant qui le distingue. Avec 24 légendes diverses disponibles, chacune avec des capacités et des personnalités uniques, Apex Legends offre une expérience de jeu dynamique et immersive.

La nouvelle saison introduit la progression croisée, une fonctionnalité très demandée qui permet aux joueurs de poursuivre leur progression de manière transparente sur différentes consoles. Ce processus continu fusionne plusieurs comptes, faisant du compte le plus utilisé le compte principal et transférant les objets cosmétiques, les légendes achetées et les statistiques. Cependant, les éléments exclusifs à la console resteront toujours exclusifs à leurs consoles respectives.

Un autre changement important est la refonte du système de réapparition. Auparavant, les coéquipiers réapparaissant les laissaient sans armure ni armes, les rendant vulnérables aux escouades proches. Dans la saison 19, la réapparition de vos coéquipiers tombés au combat restaure désormais leur armure et leurs armes, offrant ainsi une chance de se battre. Cependant, les accessoires d’armes équipés ne seront pas conservés et seuls les objets essentiels seront reportés.

De plus, la carte Storm Point a subi une refonte complète, la transformant en l'une des meilleures cartes du jeu. En réduisant la taille de la carte et en ajoutant davantage de points d'intérêt, Respawn Entertainment a résolu le manque d'action dans le jeu occasionnel, garantissant ainsi aux joueurs un gameplay passionnant du début à la fin.

Dans l’ensemble, la saison 19 d’Apex Legends apporte une multitude de changements et d’ajouts qui améliorent l’expérience globale du jeu. Que vous soyez un joueur chevronné ou un nouveau venu dans le genre, c'est le moment idéal pour vous plonger dans ce jeu passionnant Battle Royale.

