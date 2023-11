By

Une personne de 72 ans devrait-elle se faire vacciner contre le zona ?

Ces dernières années, le vaccin contre le zona a gagné en popularité comme mesure préventive contre cette maladie douloureuse et potentiellement débilitante qu’est le zona. Mais la question demeure : une personne de 72 ans doit-elle se faire vacciner contre le zona ? Examinons le sujet et explorons les faits.

Le zona, également connu sous le nom d'herpès zoster, est causé par le virus varicelle-zona, le même virus qui cause la varicelle. Après avoir guéri de la varicelle, le virus peut rester dormant dans le corps et se réactiver plus tard dans la vie, conduisant au zona. Cette affection se caractérise par une éruption cutanée douloureuse qui apparaît généralement sur un côté du corps.

Le vaccin contre le zona, également connu sous le nom de Zostavax ou Shingrix, est recommandé aux personnes âgées de 50 ans et plus. Il est conçu pour renforcer la réponse du système immunitaire au virus varicelle-zona, réduisant ainsi le risque de développer un zona et ses complications associées.

FAQ:

Q : Le vaccin contre le zona est-il sans danger pour une personne de 72 ans ?

R : Oui, le vaccin contre le zona est généralement sans danger pour les personnes âgées de 50 ans et plus, y compris celles de 72 ans. Cependant, il est toujours recommandé de consulter un professionnel de la santé avant de se faire vacciner, car il pourra évaluer l'état de santé spécifique d'une personne et lui prodiguer des conseils personnalisés.

Q : Le vaccin contre le zona peut-il prévenir complètement le zona ?

R : Même si le vaccin contre le zona réduit considérablement le risque de développer le zona, il ne garantit pas une prévention complète. Cependant, si une personne vaccinée développe un zona, les symptômes sont souvent plus légers et la durée de la maladie est plus courte que ceux qui n’ont pas été vaccinés.

Q : Y a-t-il des effets secondaires liés au vaccin contre le zona ?

R : Comme tout vaccin, le vaccin contre le zona peut provoquer certains effets secondaires, tels qu'une rougeur, une douleur ou un gonflement au site d'injection. D'autres effets secondaires potentiels incluent des maux de tête, des douleurs musculaires et de la fatigue. Ces effets secondaires sont généralement légers et temporaires.

En conclusion, le vaccin contre le zona est généralement recommandé aux personnes âgées de 50 ans et plus, incluant celles de 72 ans. Il peut réduire considérablement le risque de développer un zona et ses complications associées. Cependant, il est important de consulter un professionnel de la santé pour évaluer les circonstances individuelles et prendre une décision éclairée.