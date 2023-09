Présentation de Trace + Erase : le combleur de rides sans aiguille de Serious Skincare

Le célèbre chirurgien plasticien Dr Mark Pinsky et la fondatrice de Serious Skincare Jennifer Flavin-Stallone ont uni leurs forces pour créer Trace + Erase, une alternative innovante aux produits de comblement injectables. Ce produit sans aiguille est conçu pour réduire l'apparence des rides et repulper la peau pour une esthétique plus jeune.

Grâce à l'expertise et à l'expérience du Dr Pinsky dans le domaine des produits de comblement dermique injectables, il a été motivé à trouver un moyen d'utiliser le matériau repulpant la peau présent dans ces traitements et à le transformer en une solution topique non invasive. Le résultat est Trace + Erase, un produit qui a recueilli des résultats remarquables et des retours positifs.

Selon Flavin-Stallone, Trace + Erase a été efficace pour combler les plis du nez à la bouche, les pattes d'oie et d'autres rides qui ont commencé à se former. Il s’agit d’un traitement topique à domicile qui ne nécessite aucune aiguille ni aucun temps d’arrêt. Les clients qui ont essayé Trace + Erase sont ravis des résultats, notant qu'il a atténué les rides profondes, ajouté du volume à la peau et amélioré leur teint général.

Trace + Erase utilise la technologie DermaTriPlex, un traitement breveté qui lisse, repulpe et revitalise la peau. Il fournit également un regain d’hydratation pour un teint éclatant. Le Dr Pinsky souligne que la plateforme de livraison de Trace + Erase est unique et spécialisée, ce qui en fait un produit breveté.

Si vous envisagez un traitement de comblement des rides, Trace + Erase offre une alternative pratique et efficace à la chirurgie. Le Dr Pinsky souligne que ce produit innovant lui permet de fournir des résultats exceptionnels et en toute confiance directement au domicile du consommateur.

Découvrez les avantages de Trace + Erase en achetant le combleur de rides sans aiguille de Serious Skincare et profitez d'une apparence plus jeune sans avoir besoin de traitements invasifs.

