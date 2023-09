Julia Joung : Du passage à la biologie

Julia Joung, l'une des innovateurs de moins de 2023 ans 35 du MIT Technology Review, a ressenti à la fois un soulagement et une nouvelle passion lorsqu'elle a été témoin d'une IA vaincre l'un des meilleurs joueurs de Go au monde. Ayant passé son enfance à Taiwan à maîtriser le jeu, Joung a toujours considéré le Go comme un problème insoluble. Cependant, elle a découvert que la biologie représentait un défi encore plus grand.

Au cours de ses recherches de premier cycle dans un laboratoire de neurosciences de l’Université de Stanford, Joung a observé un comportement inhabituel dans les cellules cérébrales appelées astrocytes. Cela l’a intriguée et a suscité sa fascination pour la biologie. Elle a poursuivi son voyage en rejoignant le laboratoire de Feng Zhang, expert en édition génétique, au Broad Institute de Cambridge, dans le Massachusetts. Là, elle s’est penchée sur le « criblage à l’échelle du génome », en utilisant des outils comme CRISPR pour modifier chacun des 20,000 XNUMX gènes du génome humain afin de comprendre leurs effets.

L'objectif de Joung était d'appliquer le dépistage génétique à de véritables cellules cérébrales telles que les astrocytes, difficiles à générer en laboratoire. En explorant l’impact de différents facteurs de transcription sur les cellules souches, elle visait à comprendre comment ils déterminent l’identité cellulaire. Son enquête a abouti à un « atlas » qui met en valeur l’influence des facteurs de transcription individuels. L’objectif ultime est d’avoir la capacité de générer n’importe quel type de cellule de manière contrôlée, ce qui pourrait avoir des applications dans les tests de médicaments et les progrès thérapeutiques.

Bien que l’ampleur du dépistage génétique soit vaste, nécessitant une collaboration et des ressources substantielles, Joung reste déterminé à faire progresser ce domaine. Ses travaux actuels au Whitehead Institute portent sur la compréhension du processus de synthèse des protéines dans les cellules. Joung est motivé par la profondeur infinie des possibilités qu'offre la biologie et continue de développer des outils innovants pour répondre à des questions fondamentales.

Le parcours de Julia Joung, depuis la maîtrise du Go jusqu'à l'exploration des mystères de la biologie, illustre sa curiosité et son dévouement à repousser les limites. À mesure qu’elle approfondit les complexités de la recherche scientifique, ses travaux promettent de découvrir de nouvelles perspectives qui pourraient façonner l’avenir de la médecine et de la technologie.

