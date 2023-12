Le lien incassable entre un fils et sa mère

En 1985, dans une maison pittoresque de banlieue de Virginie, le jeune Hubert Davis a connu les joies d'une famille aimante. Mais cette image idyllique s’est rapidement brisée lorsque sa mère, Bobbie Webb Davis, a reçu un diagnostic de cancer de la bouche. Malgré cette terrible nouvelle, Hubert est devenu le roc de sa mère, la soutenant tout au long de ses traitements et devenant son chauffeur pendant ses séances de radiothérapie.

En repensant à ces moments difficiles, Hubert se souvient des moments privilégiés passés avec sa maman dans la voiture. Ils s'engageraient dans des conversations sincères sur la vie, la famille et leurs aspirations. Ces moments lui étaient d’une valeur inestimable, car il réalisait leur importance au fur et à mesure qu’ils se produisaient. Le dévouement d'Hubert envers sa mère était inébranlable, répondant à ses besoins et veillant à ce qu'elle ne manque aucune de ses activités sportives, même lorsqu'elle se remettait d'une opération.

Aujourd'hui, en tant qu'entraîneur-chef des Tar Heels de Caroline du Nord, Hubert Davis utilise sa plateforme pour sensibiliser le public et collecter des fonds pour la recherche sur le cancer. L'équipe devrait participer au Jimmy V Classic, un événement nommé d'après le légendaire entraîneur de NC State Jim Valvano, qui a créé la V Foundation for Cancer Research avant sa mort. La Fondation V a depuis accordé plus de 350 millions de dollars en subventions de recherche sur le cancer, avec un montant record de 43 millions de dollars accordés cette année.

L'impact du cancer s'est également fait sentir au sein de la communauté du basket-ball de Caroline du Nord. Stuart Scott, un ancien élève bien-aimé de l'UNC et personnalité d'ESPN, a perdu son combat contre le cancer en 2015. Eric Montross, un ancien basketteur de l'UNC, a récemment quitté la radiodiffusion pour donner la priorité à la lutte contre le cancer.

L'histoire d'Hubert Davis et de sa mère est un puissant rappel du lien indissoluble entre un enfant et son parent. Malgré la douleur et l’adversité qu’apporte le cancer, il révèle également la force et la résilience de l’esprit humain. A travers ses expériences, Hubert Davis continue d'honorer la mémoire de sa mère et s'efforce de la rendre fière dans tout ce qu'il entreprend.