iOS 17 : Comment partager des mots de passe sur iPhone avec le trousseau iCloud

Apple introduit une amélioration majeure du trousseau iCloud avec iOS 17, permettant aux utilisateurs de partager de manière transparente leurs informations d'identification avec n'importe qui. La nouvelle fonctionnalité, connue sous le nom de « Mots de passe familiaux », permet aux utilisateurs de partager des mots de passe et des clés d'accès avec un groupe de contacts de confiance. Cette fonctionnalité est cryptée de bout en bout et rend le partage de mots de passe plus facile et plus sécurisé.

Pour partager des mots de passe sur un iPhone exécutant iOS 17, procédez comme suit :

Ouvrez l'application Paramètres Faites glisser votre doigt vers le bas et appuyez sur Mots de passe Dans la section Mots de passe familiaux, choisissez « Commencer » Ajoutez des personnes à votre groupe de mots de passe partagés (leur iPhone doit également être sur iOS 17) Sélectionnez les mots de passe ou les clés d'accès que vous souhaitez partager Appuyez sur « Déplacer » dans le coin supérieur droit Envoyez un message à la ou aux personnes avec lesquelles vous partagez des mots de passe

Il est possible de configurer plusieurs groupes de mots de passe partagés, permettant plus de flexibilité et de commodité. Cependant, il existe une bizarrerie lors de la suppression des mots de passe partagés. Ils sont déplacés vers un dossier Récemment supprimés, qui sera automatiquement supprimé après 30 jours. Si vous souhaitez supprimer un mot de passe partagé mais le conserver dans vos propres mots de passe, vous pouvez le récupérer en appuyant sur le mot de passe dans le dossier Récemment supprimé et en sélectionnant « Récupérer dans mes mots de passe ».

Les mots de passe partagés sur les appareils Apple améliorent la commodité du trousseau iCloud et en font une option plus compétitive par rapport aux gestionnaires de mots de passe payants. Cette nouvelle fonctionnalité d'iOS 17 apporte une polyvalence et une sécurité supplémentaires au partage de mots de passe. Etes-vous enthousiasmé par cette nouvelle fonctionnalité ?

