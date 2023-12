Terrence Shannon Jr. : une force imparable

Terrence Shannon Jr., le gardien senior de cinquième année de l'équipe de basket-ball de l'Illinois, a prouvé à maintes reprises qu'il était une force avec laquelle il fallait compter. Même s'il ne se concentre pas sur l'ampleur du jeu ou sur l'attention qu'il reçoit, il reconnaît une chose : il est invaincu au Madison Square Garden. Avec une fiche de 2-0 dans le Jimmy V Classic, un avec Texas Tech et un avec l'Illinois, Shannon a démontré ses compétences lors de deux sérieuses surprises.

Lors de la victoire de Texas Tech contre le n°1 Louisville en décembre 2019, Shannon a contribué 13 points. Cependant, c'est sa performance pour l'Illinois contre le Texas n°2 en décembre dernier qui a véritablement solidifié son statut de joueur hors concours. Prenant le relais à la fin de la seconde mi-temps et en prolongation, Shannon a mené les Illini à une impressionnante victoire de 85-78.

Alors que l’Illinois se prépare à affronter le n°11 Florida Atlantic, tous les regards seront tournés vers Shannon pour réaliser une autre performance remarquable. Fraîchement sorti d'un remarquable double-double de 23 points et 10 rebonds lors d'une victoire dominante à Rutgers, Shannon a prouvé qu'il était l'un des principaux prétendants à la reconnaissance All-American en mars.

L'entraîneur Brad Underwood a toujours félicité Shannon comme le meilleur joueur bidirectionnel du pays, et pour cause. Non seulement Shannon excelle défensivement, mais il est également le leader offensif incontesté d’une équipe du top 20. Son répertoire offensif a évolué et il est devenu un joueur plus constant et plus patient. La capacité de Shannon à réaliser les bons jeux et à distribuer des tirs lorsque cela est nécessaire a élevé son jeu et a profité à ses coéquipiers.

Si les prouesses de Shannon en matière de but sont indéniables, son tir amélioré à trois points a ajouté une autre dimension à son jeu. Les équipes adverses sont désormais confrontées au choix difficile de passer sous les écrans et risquer que Shannon renverse des tirs au-delà de l'arc ou de passer par-dessus les écrans et de permettre à Shannon d'attaquer hors du dribble. C'est une situation perdant-perdant pour les défenses.

La croissance de Shannon en tant que joueur et sa capacité à s'adapter à différentes stratégies défensives font de lui une véritable triple menace. Alors qu'il continue de dominer sur le terrain, il ne fait aucun doute que l'avenir de Shannon est prometteur et il laissera sans aucun doute un impact durable sur le programme de basket-ball de l'Illinois.