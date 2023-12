Le Sanjay Gandhi Post Graduate Institute lancera des services de télé-USI en 2024

By

L'Institut postuniversitaire des sciences médicales Sanjay Gandhi (SGPGIMS) à Lucknow se prépare à introduire un service de télé-USI à partir de janvier 2024. Cette initiative est mise en œuvre pour remédier à la pénurie de lits de soins intensifs au SGPGIMS et garantir que les patients en soins médicaux mentorés les collèges reçoivent des soins de qualité similaire à ceux fournis par l’institut.

Le professeur RK Dhiman, directeur du SGPGIMS, a reconnu que même si l'institut a été classé au troisième rang des centres gouvernementaux de formation médicale et de soins aux patients, ils sont déterminés à lutter pour la première place. Pour y parvenir, le SGPGIMS travaille activement à l'obtention des accréditations du Conseil national d'évaluation et d'accréditation (NAAC) et du National Institutional Ranking Framework (NIRF), tout en favorisant une culture de recherche.

L'année civile à venir sera marquée par de nombreuses nouvelles initiatives pour l'institut. L'approbation a été accordée pour la création de cinq nouveaux départements, dont l'hépatologie, l'oncologie médicale, les maladies infectieuses, la chirurgie cervico-faciale et l'endocrinologie pédiatrique. En outre, l'institut envisage de créer des centres avancés de pédiatrie et de diabète.

Dans le domaine de la technologie médicale de pointe, SGPGIMS a franchi des étapes remarquables en matière de chirurgie robotique. Le professeur Dhiman a déclaré qu'ils étaient actuellement en train d'acquérir un couteau gamma, capable de traiter diverses lésions cancéreuses et bénignes.

Tandis que l'institut continue d'innover, le directeur a fait appel au soutien du gouvernement. Il a notamment souligné la nécessité de créer un centre de santé publique et un département de pharmacologie clinique pour faciliter les campagnes de sensibilisation et mener des essais cliniques.

Avec le lancement du service de télé-USI et la mise en œuvre de diverses initiatives à venir, l'Institut postuniversitaire des sciences médicales Sanjay Gandhi prend des mesures proactives pour améliorer les soins médicaux et renforcer sa position d'institution médicale de premier plan en Inde.