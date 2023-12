Les cambriolages de voitures à San Francisco diminuent malgré les efforts intensifiés

By

Les cambriolages de voitures à San Francisco ont connu une baisse significative de 50 % au cours des trois derniers mois, selon le maire de San Francisco, London Breed. Cette diminution résulte des stratégies d'application intensifiées mises en œuvre par le département de police de San Francisco et le bureau du procureur du district de San Francisco.

Dans un effort pour lutter contre ce problème persistant, les dirigeants municipaux et les forces de l'ordre ont annoncé en août l'expansion des stratégies de lutte contre les cambriolages automobiles. Cette décision a été motivée par le fait que les cambriolages de voitures stagnaient par rapport à l’année précédente. Cependant, depuis la mise en œuvre de ces stratégies, on a constaté une baisse substantielle des cambriolages de voitures.

Les mesures d'application accrues comprennent des tactiques telles que l'utilisation de voitures-appâts, d'agents en civil et de poursuites vigoureuses. Les dirigeants de la ville, dont le chef Bill Scott du SFPD et le procureur de district Brooke Jenkins, sont déterminés à poursuivre ces efforts et à les renforcer davantage.

Le maire Breed plaide actuellement en faveur d'une législation au niveau du conseil de surveillance qui permettrait le déploiement de 400 caméras de lecture automatisées de plaques d'immatriculation supplémentaires à 100 intersections dans toute la ville. De plus, il y a eu une augmentation remarquable des candidatures pour rejoindre le SFPD, signalant une réponse positive de la part de ceux qui sont prêts à contribuer à la sécurité publique.

Le maire de London Breed a exprimé son admiration pour le travail des policiers et des procureurs pour résoudre le problème difficile des cambriolages de voitures. Elle a souligné l'importance de fournir aux forces de l'ordre les outils nécessaires pour lutter efficacement contre ce problème à l'échelle de la ville. L'objectif ultime est d'assurer la sécurité des résidents et des visiteurs de San Francisco, en précisant clairement que les personnes qui se livrent à des cambriolages de voitures seront arrêtées et poursuivies.

Le procureur de district Brooke Jenkins a souligné la nécessité d'une responsabilisation cohérente pour les cambrioleurs de voitures afin d'établir une nouvelle norme à San Francisco selon laquelle un tel comportement ne sera pas toléré.

En conclusion, les efforts intensifiés des forces de l'ordre et des dirigeants de la ville ont conduit à une diminution significative des cambriolages de voitures à San Francisco, envoyant un message fort selon lequel ce crime ne sera pas pris à la légère.

