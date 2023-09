Riot Games met à jour la rotation de la carte du mode compétitif de Valorant pour septembre 2023

Riot Games a apporté quelques modifications à la rotation de la carte dans son jeu de tir à la première personne, Valorant. Dans un effort pour offrir de la variété et maintenir la maîtrise, Riot a décidé de fonctionner avec un total de sept cartes dans le jeu. La décision est intervenue après avoir collaboré avec l’équipe interne d’esports, interrogé les joueurs et consulté des organisations professionnelles.

Avec l'ajout de la dernière carte, Sunset, Riot Games a remplacé deux anciennes cartes, Fracture et Pearl, pour faire place à la nouvelle carte basée à Los Angeles. Les files d'attente compétitives et non classées de Valorant fonctionnent avec sept cartes, et cette rotation garantit aux joueurs un choix diversifié.

La rotation actuelle des cartes pour septembre 2023 dans le mode compétitif de Valorant comprend Ascent, Bind, Breeze, Haven, Lotus, Split et Sunset récemment ajouté. Ces cartes offrent différentes expériences de jeu, encourageant les joueurs à explorer de nouveaux angles, alignements et stratégies.

Sunset est la dixième carte de Valorant et comporte deux sites et trois voies, ce qui en fait l'une des cartes les plus traditionnelles du jeu. Il introduit également un élément unique : une porte mécanique entre le marché B et Mid Courtyard, accessible en appuyant sur un interrupteur du côté du marché. Lorsqu'elle est fermée, la porte est impénétrable, mais les joueurs peuvent l'endommager et éventuellement la détruire, l'ouvrant définitivement pour le reste du tour.

Riot Games vise à trouver un équilibre entre variété et familiarité dans la rotation des cartes, garantissant que les joueurs puissent continuer à perfectionner leurs compétences tout en profitant de nouveaux défis. Valorant continue d'évoluer et les joueurs peuvent s'attendre à de futures mises à jour et ajouts au jeu.

Définitions:

– Valorant : le jeu de tir de héros à la première personne de Riot Games.

– Rotation des cartes : la sélection et l'ordre des cartes disponibles pour le jeu au cours d'une période donnée.

– Mode compétitif : mode de jeu dans lequel les joueurs s'affrontent dans un environnement plus structuré et réglementé, généralement à des fins de classement ou de tournoi.

Sources:

– Riot Games (aucune URL fournie)