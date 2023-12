Le Sénat de l'Ohio envisage de modifier la loi sur la marijuana

Résumé : Le comité sénatorial de l'Ohio examine les changements potentiels à la loi sur la marijuana récemment approuvée dans le cadre des discussions entourant un projet de loi sur le contrôle des alcools. Les amendements proposés comprennent l'interdiction de la culture de marijuana à domicile, l'augmentation des taxes, la restriction des limites de puissance et de possession et la mise en œuvre de restrictions sur le tabagisme. Les changements devront être approuvés par la Chambre et le gouverneur avant de devenir loi.

Nouveau titre : Des amendements potentiels à la loi sur la marijuana de l'Ohio suscitent un débat

Les législateurs de l'Ohio envisagent de réviser la loi de l'État sur la marijuana, qui a récemment été approuvée par les électeurs. Les changements proposés, présentés par le sénateur de l'Ohio Rob McColley, visent à répondre aux préoccupations et à modifier certains aspects de la mesure de légalisation.

Un amendement important en discussion est l’interdiction de la culture de marijuana à domicile. Alors que les électeurs avaient initialement approuvé la culture de six plantes par personne, avec une limite de 12 plantes par foyer, la révision proposée vise à interdire complètement la culture de marijuana à la maison.

Un autre amendement proposé se concentre sur la réglementation fiscale. La proposition actuelle suggère une augmentation de la taxe d'accise sur la marijuana de 10 % à 15 %, ce qui devrait générer environ 262 millions de dollars par an. De plus, une taxe de 15 % sur les cultivateurs rapporterait environ 149.7 millions de dollars chaque année. Ces taxes, ainsi que la taxe de vente de l'État sur les ventes de marijuana, devraient contribuer à un revenu annuel estimé à 512 millions de dollars.

La répartition de ces recettes fiscales a également été un point de discorde. Le projet de loi révisé propose que 45 % des fonds soient versés au fonds général des recettes de l'État, tandis que 30 % serviraient à financer la formation des forces de l'ordre. 15 % supplémentaires seraient alloués à un fonds de traitement et de prévention de la toxicomanie à base de marijuana, et les 10 % restants seraient destinés à un fonds de formation des conducteurs sécuritaires.

D'autres changements à l'étude incluent la réduction de la puissance de la marijuana légale et la mise en œuvre de restrictions sur les limites de possession. Les modifications proposées autoriseraient la consommation de marijuana uniquement dans les résidences privées, interdisant de fumer dans les lieux publics et dans les véhicules. Les propriétaires auraient également le pouvoir d’interdire la consommation de marijuana dans leurs propriétés.

Les amendements ont déclenché un débat houleux parmi les législateurs et les groupes de défense. Les critiques soutiennent que ces changements sapent l’intention initiale de la loi approuvée par les électeurs et pourraient perpétuer le marché illicite de la marijuana. Les partisans soutiennent cependant que les amendements proposés répondent aux préoccupations du public et visent à trouver un meilleur équilibre entre légalisation et réglementation.

Les changements proposés à la loi sur la marijuana de l'Ohio sont toujours à l'étude, car ils nécessitent l'approbation de la Chambre et du gouverneur avant d'être promulgués. Les législateurs poursuivront la discussion, en considérant diverses perspectives et implications potentielles, avant de prendre une décision finale.

En savoir plus dans l'histoire Web : Le Sénat de l'Ohio envisage de modifier la loi sur la marijuana