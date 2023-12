Félicitations aux demi-finalistes de l'enseignant VyStar de l'année 2024 !

Dans une annonce passionnante, les 15 demi-finalistes pour le prestigieux prix VyStar Teacher of the Year 2024 ont été dévoilés. Ces personnes représentent un groupe diversifié d’éducateurs, mettant en vedette à la fois des vétérans chevronnés et ceux en début de carrière. Parmi ces prétendants prometteurs, cinq se présenteront pour concourir pour le titre ultime d'enseignant de l'année du comté de Duval.

Le gagnant de ce prix tant convoité sera dévoilé le 20 janvier 2024, lors de la très attendue cérémonie annuelle des EDDY Awards. Cet événement est l'occasion de reconnaître et de célébrer les réalisations exceptionnelles des enseignants du comté de Duval, en soulignant leurs contributions inestimables au système éducatif.

Les demi-finalistes sont les suivants :

– Ana Andenmatten de l’école primaire Mandarin Oaks

– Jazline Clark de l'école intermédiaire d'Arlington

– Alana Davis de IDEA Bassett College Prep

– Gustavo Guzman du lycée Terry Parker

– Marissa Hein de l'école primaire Alimacani

– Deborah Lepper des académies de technologie Frank H. Peterson

– Ashlyn Lupinski de River City Science Academy Innovation

– Tonya Robinson-McNair de l'école primaire de Hyde Grove

– Mariah Rucker de la KIPP Impact Academy

– Kimberly Sedgwick de l’école primaire d’Arlington Heights

– Katrice Shorter de l’école secondaire Atlantic Coast

– Leonard Smith de l'école primaire de Fort Caroline

– Jenifer Straley de l'école primaire Lake Lucina

– Terry Ann Torres de l'école primaire de San Jose

– Juana Zargon de l’école primaire Love Grove

Pour en savoir plus sur chaque demi-finaliste, y compris une brève biographie, veuillez visiter le site Web du Jacksonville Public Education Fund (JPEF).

La compétition pour le prix VyStar Teacher of the Year est féroce, et ces remarquables demi-finalistes ont déjà prouvé leur dévouement et leur engagement envers l'éducation de leurs élèves. Alors que nous attendons avec impatience l’annonce finale, célébrons ces incroyables enseignants et l’impact incommensurable qu’ils ont sur l’avenir de notre communauté.