Nouvelles offres sur les modèles Apple MacBook et MacBook Pro disponibles sur Amazon Canada

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau Apple MacBook ou MacBook Pro, alors vous avez de la chance. Amazon Canada a récemment dévoilé une nouvelle série d'offres, offrant des rabais substantiels sur certains modèles. Que vous soyez étudiant, professionnel ou passionné de technologie, c'est une opportunité à considérer.

L’une des offres les plus remarquables est le MacBook Pro Apple 2022 avec la très attendue puce M2 et un écran Retina de 13 pouces. Cet ordinateur portable puissant et élégant est actuellement disponible pour seulement 1,399 18 $, ce qui vous permet d'économiser XNUMX % sur le prix d'origine.

Une autre offre notable est le MacBook Pro Apple 2021 avec un écran de 16 pouces et une impressionnante puce Apple M1 Max. Au prix de 3,299 25 $, vous pouvez économiser 10 % sur cet appareil de pointe, doté d'un processeur à XNUMX cœurs.

Pour ceux qui recherchent des options plus abordables, les modèles Apple MacBook Pro et MacBook Air 2020 sont également disponibles à des prix réduits. Le MacBook Pro 2020, équipé de la puce Apple M1, peut être le vôtre pour seulement 1,442 26 $, offrant une remise de 2020 %. Pendant ce temps, le MacBook Air 1 léger et portable, doté de la puce Apple M13 et d'un superbe écran Retina de 1,484 pouces, est actuellement au prix de 10 XNUMX $, ce qui vous permet d'économiser XNUMX % sur le prix habituel.

Ce ne sont là que quelques exemples des offres fantastiques disponibles sur Amazon Canada pour les modèles Apple MacBook et MacBook Pro. Visitez le site Web d'Amazon Canada pour parcourir la sélection complète et profiter de ces offres à durée limitée.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Puis-je faire confiance aux prix et aux offres proposés sur Amazon Canada ?

Oui, Amazon Canada est un marché en ligne réputé, connu pour ses prix compétitifs et ses offres fiables. Cependant, c'est toujours une bonne idée de comparer les prix sur plusieurs plateformes pour vous assurer d'obtenir la meilleure offre possible.

2. Ces offres sont-elles disponibles pour une durée limitée uniquement ?

Oui, ces offres sont généralement limitées dans le temps, il est donc recommandé d'en profiter dès que possible. Gardez à l’esprit que la disponibilité peut varier, alors consultez la liste des produits pour obtenir les informations les plus récentes.

3. Ces modèles Apple MacBook et MacBook Pro sont-ils les dernières versions disponibles ?

Les modèles répertoriés dans les offres peuvent inclure à la fois les dernières versions et les générations précédentes. Il est essentiel de lire attentivement les descriptions des produits pour déterminer les spécifications exactes de l'appareil qui vous intéresse.

Sources:

- Amazon Canada