Sega et Rovio unissent leurs forces : une nouvelle ère transmédia commence

Sega et Rovio ont ouvert la voie à une collaboration révolutionnaire dans le monde du transmédia. Shuji Utsumi, COO de Sega et président du transmédia, a récemment dévoilé l'avenir passionnant qui attend les deux sociétés lors de la RovioCon 23 à Helsinki.

Utsumi a souligné l'engagement de Sega à étendre ses franchises principales dans le domaine du transmédia. S'appuyant sur le succès d'Angry Birds, il a souligné que Sega travaille déjà sur une stratégie transmédia globale. Sonic, le personnage bien-aimé de Sega, est à l'avant-garde de ce mouvement, faisant des apparitions dans divers supports tels que les jeux (y compris le Web3 via des plateformes comme Roblox), les décors Lego et les films. Utsumi a reconnu la croissance rapide du transmédia physique et numérique et a exprimé son enthousiasme pour les possibilités qu'il présente.

De plus, Utsumi a souligné l'importance de la plateforme mobile dans cette nouvelle ère. Tout en reconnaissant la relative faiblesse de Sega dans ce domaine, il a révélé que l'acquisition de Rovio vise à combler cette lacune. L'expertise et le succès de Rovio dans le domaine des jeux mobiles en font un ajout essentiel au parcours transmédia de Sega. Comme preuve des progrès de leur collaboration, Utsumi a annoncé que Rovio travaille déjà sur des projets de jeux mettant en vedette Sonic et explorant d'autres IP populaires comme Yakuza et Persona.

Le partenariat est une voie à double sens. Utsumi a reconnu les réalisations de Rovio dans le domaine du transmédia, y compris le cinéma, les licences et le divertissement géolocalisé dans le monde réel. Il a en outre souligné le potentiel d'amener la licence Angry Birds sur PC et console, domaines dans lesquels Sega a noué des relations solides. Les détails sur les produits à venir ont été gardés secrets, mais Utsumi a promis des choses passionnantes à venir dans un avenir proche.

Alors que l'anticipation grandit, les fans spéculent déjà sur les possibilités de croisement entre les IP de Sega et de Rovio. Les suggestions vont de mélanges ambitieux comme « Total Angry Sonic Football Manager War » à des combinaisons plus inattendues. Le décor est planté pour un voyage transmédia qui captivera le public sur différents supports et plateformes.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que le transmédia ?

R : Le transmédia fait référence à la pratique consistant à étendre une histoire ou une propriété intellectuelle (PI) à différentes formes de médias, tels que les films, les jeux vidéo, les livres et les produits dérivés. Il permet une expérience de narration plus immersive et interconnectée.

Q : Que sont les adresses IP ?

R : Les PI, ou propriétés intellectuelles, sont des créations originales qui sont légalement détenues et protégées, telles que des personnages, des histoires ou des concepts.

Q : Y aura-t-il des jeux Sonic et Yakuza de Sega et Rovio ?

R : Oui, Rovio travaille déjà sur des projets de jeux mettant en vedette Sonic et explore d'autres IP comme Yakuza et Persona en collaboration avec Sega. Les détails de ces jeux n'ont pas encore été révélés.