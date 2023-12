Sega élargit son portefeuille de jeux mobiles avec les spin-offs de Yakuza et Persona

By

Sega, un acteur majeur de l'industrie du jeu vidéo, a récemment fait allusion à la possibilité de sortir des versions mobiles de ses franchises populaires, Yakuza et Persona. Shuji Utsumi, co-COO de Sega, a révélé cette nouvelle passionnante lors de son apparition à l'événement Roviocon à Helsinki.

Après l'acquisition par Sega de Rovio, le studio derrière Angry Birds, la société s'est concentrée sur l'élargissement de son offre de jeux mobiles. Utsumi a exprimé sa confiance dans l'immense potentiel de la plate-forme mobile, déclarant : « Le mobile est une plate-forme énorme pour nous. En s'associant à Rovio, Sega est désormais en mesure d'ouvrir la voie au public mondial des jeux mobiles.

Alors que Sonic a été une franchise phare pour Sega, Utsumi a souligné que Yakuza et Persona, deux autres IP clés, pourraient grandement bénéficier de l'expansion sur le marché mobile. Il a fait allusion au développement futur de jeux dérivés basés sur ces séries bien-aimées, ajoutant une autre couche d’enthousiasme pour les fans.

Outre les jeux mobiles, Utsumi a mentionné l'intérêt de Sega pour les services de jeux par abonnement tels que Netflix, Apple Arcade et Xbox Game Pass. Cela reflète la volonté de l'entreprise d'explorer de nouvelles avenues et de s'adresser à un public plus large.

La décision de Sega d'acquérir Rovio était motivée par sa volonté de renforcer son portefeuille de jeux mobiles en direct. En tirant parti de l'expertise de Rovio dans l'exploitation de jeux mobiles à succès, Sega vise à amener ses titres actuels et futurs sur le marché mondial du jeu mobile.

Avec les récentes sorties d'exclusivités Apple Arcade comme ChuChu Rocket ! Universe, Sonic Racing, Sonic Dream Team et Football Manager 2024 Touch sur Apple Arcade et Netflix, Sega a déjà montré son engagement à étendre sa présence dans les services de jeux par abonnement.

Alors que les fans attendent avec impatience l'arrivée des spin-offs de Yakuza et Persona sur les appareils mobiles, les initiatives stratégiques de Sega dans le domaine du jeu mobile apporteront certainement de nouvelles expériences aux joueurs du monde entier.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Sega publiera-t-il des versions mobiles des jeux Yakuza et Persona ?

R : Le co-COO de Sega, Shuji Utsumi, a fait allusion à la possibilité de retombées mobiles pour ces franchises.

Q : Pourquoi Sega a-t-il acquis Rovio ?

R : Sega avait pour objectif d'améliorer son portefeuille de jeux mobiles en direct en exploitant l'expertise de Rovio en matière d'exploitation de jeux mobiles.

Q : Sega explore-t-il les services de jeux par abonnement ?

R : Oui, Sega a exprimé son intérêt pour des plateformes telles que Netflix, Apple Arcade et Xbox Game Pass afin de toucher un public plus large.

Q : Quelles sont les sorties récentes de Sega sur Apple Arcade et Netflix ?

R : Sega a lancé des titres comme ChuChu Rocket ! Universe, Sonic Racing, Sonic Dream Team et Football Manager 2024 Touch.