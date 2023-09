Préparez-vous à observer la spectaculaire comète Nishimura

Préparez vos jumelles car un événement céleste époustouflant est sur le point d’orner notre ciel. La comète Nishimura, une comète récemment découverte avec une couleur verte vibrante et une taille d'environ 400 mètres, se rapprochera au plus près de la Terre la semaine prochaine. Cependant, vous devrez être rapide car il courra autour du soleil et retournera dans l'espace, pour ne pas revenir avant plus de XNUMX ans.

Mardi, la comète Nishimura, officiellement connue sous le nom de C/2023 P1 Nishimura, s'approchera à moins de 78 millions de kilomètres de notre planète. Heureusement, cette comète ne représente aucune menace puisque son orbite a été soigneusement cartographiée. Les Skywatchers ont déjà capturé des images époustouflantes de la comète alors qu’elle s’approche de nous.

Pour apercevoir la comète Nishimura, le meilleur moment est avant le lever du soleil, lorsqu'elle sera basse dans le ciel, près de la constellation du Lion. Bien que visible dans l’hémisphère nord, il se lève plus tard chaque matin. Aujourd'hui, elle devrait se lever vers 4 h 20, heure locale, mais dimanche, elle apparaîtra vers 5 heures du matin. À mesure que le ciel s'éclaircit, la comète deviendra plus brillante, ce qui la rendra idéale pour l'observer avec des jumelles ou un petit télescope.

Malheureusement, après mercredi, la comète risque de disparaître de la vue des observateurs du ciel de l’hémisphère Nord. Cependant, les habitants de l’hémisphère sud peuvent s’attendre à apercevoir la comète Nishimura vers la fin septembre.

Ce qui distingue la comète Nishimura est sa tête verte distincte, causée par « le carbone diatomique, une molécule hautement réactive créée à partir de l’interaction entre la lumière du soleil et la matière organique », selon Planetary.org. La découverte de cette comète a surpris les astronomes professionnels et amateurs. Contrairement à la plupart des nouvelles comètes découvertes par des télescopes automatisés, la comète Nishimura a été découverte par Hideo Nishimura, un astronome amateur japonais, à l'aide d'un appareil photo numérique standard et d'un téléobjectif de 200 mm. La comète porte son nom.

Alors ne manquez pas cette rare opportunité d’être témoin de la beauté céleste de la comète Nishimura. Marquez vos calendriers et assurez-vous de l'attraper avant qu'il ne disparaisse de notre vue, prenant sa place parmi les mystères de notre univers.

Sources : rapports et recherches du réseau USA TODAY, Associated Press, NASA, planetary.org, space.com, earth.com, astronomy.com