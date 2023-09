Un expert de Warzone révèle un accessoire surpuissant parfait contre les campeurs et les utilisateurs de bouclier anti-émeute

By

L'expert de Warzone et créateur de contenu, Metaphor, a récemment découvert un accessoire sous-utilisé mais très efficace, parfait pour contrer les campeurs et les utilisateurs de Riot Shield. L'accessoire en question est l'accessoire sous canon KL40-M2 Drill, qui peut être équipé sur l'arme Kastov 762.

Dans une expérience récente, Metaphor a découvert que l'attachement KL40-M2 est étonnamment maîtrisé. Il fonctionne essentiellement comme un lanceur de charges de forage, permettant aux joueurs de tirer jusqu'à 7 charges de forage vers les ennemis tout en utilisant l'arme. Cela donne aux joueurs la possibilité de « spammer » les Drill Charges, ce qui en fait un outil extrêmement redoutable au combat.

L'un des principaux avantages de l'utilisation de cet accessoire est sa compatibilité avec le Fast Hands Perk, qui permet un rechargement rapide du lanceur Drill Charge. Cela permet aux joueurs de tirer rapidement des charges, causant des dégâts importants et potentiellement détruisant des bâtiments entiers.

De plus, l'accessoire KL40-M2 assure également une stabilisation du recul, ce qui en fait un accessoire complet qui améliore à la fois les capacités offensives et défensives. Metaphor estime que cet accessoire n'est pas seulement une nouveauté, mais plutôt une option tout à fait viable pour les joueurs de Warzone cherchant à changer de chargement.

De plus, cet accessoire s'avère particulièrement efficace contre les utilisateurs de Riot Shield et ceux qui campent dans les bâtiments. Sa capacité à tirer plusieurs charges de forage permet aux joueurs de percer les défenses du Bouclier anti-émeute et de chasser les campeurs de leurs cachettes.

Metaphor recommande fortement aux joueurs d'essayer cette pièce jointe, car elle peut changer radicalement la dynamique du jeu. Pour déverrouiller l'accessoire KL40-M2, les joueurs doivent coller aux joueurs ennemis 10 charges de forage, ce qui peut être accompli relativement rapidement sur la carte Shipment 24/7 dans Modern Warfare 2.

En conclusion, l’accessoire sous le canon KL40-M2 Drill est apparu comme une option sous-utilisée mais très puissante pour les joueurs de Warzone. Sa capacité à tirer plusieurs charges de forage en fait un outil précieux contre les campeurs et les utilisateurs de Riot Shield. Avec le Fast Hands Perk et la stabilisation du recul, cet accessoire s’est avéré changer la donne. Essayez-le et découvrez un nouveau niveau de domination sur le champ de bataille.

Sources:

– Joseph Pascoulis, expert Dexerto Warzone, 11 septembre 2023.