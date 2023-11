Obtenez l'Apple iPad 2021″ 10.2 Go 64 pour 249 $ et économisez gros !

Amazon propose actuellement une offre incroyable sur la toute nouvelle tablette Apple iPad 2021″ Wi-Fi 10.2 Go 64. Pour une durée limitée, vous pouvez obtenir cette incroyable tablette pour seulement 249 $, soit une économie d'environ 25 % sur son prix de détail habituel de 329 $. Il s’agit du prix le plus bas que nous ayons vu pour l’iPad le plus abordable disponible. Et le meilleur ? Vous n'avez pas besoin d'attendre le Black Friday pour profiter de cette offre, car elle est disponible dès maintenant !

Malgré son prix abordable, l’iPad d’Apple 2021 regorge de fonctionnalités qui en font un appareil polyvalent et puissant. Alimentée par la puce Apple A13 Bionic, cette tablette offre des performances CPU et GPU impressionnantes. L'écran Retina de 10.2 pouces offre une expérience visuelle lumineuse et nette, que vous travailliez, étudiiez ou profitiez de votre contenu de divertissement préféré.

Équipé de caméras avant et arrière, l'iPad vous permet de rester connecté avec vos amis et votre famille via des appels vidéo, tout en capturant des moments spéciaux avec des photos et des vidéos de haute qualité. Son design élégant et sa construction légère le rendent facile à emporter en déplacement, parfait pour les voyages ou les déplacements domicile-travail.

Bien qu’un modèle d’iPad 2022 plus récent soit disponible, son prix est plus élevé à partir de 440 $. Si vous n'avez pas besoin des dernières mises à niveau du processeur et de l'écran, l'iPad 2021 offre un excellent rapport qualité-prix. Pourquoi dépenser plus pour des fonctionnalités que vous n’utiliserez pas à leur plein potentiel ?

Ne manquez pas cette offre incroyable ! Visitez Amazon maintenant pour récupérer votre tablette Apple iPad 2021″ 10.2 Go 64 pour seulement 249 $ et profitez de tous les avantages de posséder un iPad fiable et riche en fonctionnalités.

Foire aux Questions

La tablette Apple iPad 2021″ 10.2 Go 64 est-elle toute neuve ?

Oui, il est tout neuf et bénéficie d’une garantie Apple d’un an.

Puis-je utiliser l'iPad d'Apple à des fins professionnelles et scolaires ?

Absolument! L'iPad est une tablette complète qui peut être utilisée pour diverses tâches, notamment le travail, l'école et les loisirs.

Y a-t-il des réductions supplémentaires disponibles pour le Black Friday ?

Même si nous nous attendons à voir le même prix lors du Black Friday, c'est toujours une bonne idée de garder un œil sur les remises ou promotions supplémentaires qui pourraient être disponibles pendant cette période. Consultez notre guide des offres Amazon Black Friday pour plus d’informations.