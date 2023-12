Des scientifiques découvrent d'énormes réserves de lithium sous la mer de Salton en Californie

By

Résumé : Une étude récente financée par le Département de l'Énergie (DOE) a révélé la présence d'un énorme gisement de lithium sous la mer de Salton en Californie. Autrefois connu comme le plus grand lac de l'État, Salton Sea est désormais salué comme la plus grande mine « d'or blanc » au monde. Avec quatre millions de tonnes de lithium déjà confirmées, les scientifiques estiment qu’il pourrait y en avoir un chiffre stupéfiant de 18 millions de tonnes. Cette découverte pourrait potentiellement rendre les États-Unis autosuffisants en lithium et contribuer à atteindre l'objectif du président Joe Biden d'augmenter le nombre de véhicules électriques sur les routes américaines.

Selon l'étude, le Salton Sea pourrait contenir des marchandises d'une valeur d'environ 540 milliards de dollars, sachant qu'une tonne de lithium est évaluée à environ 29,000 300 dollars. La grande quantité de lithium trouvée sous le lac pourrait potentiellement alimenter plus de XNUMX millions de voitures électriques. Michael McKibben, professeur de géochimie à l'Université de Californie à Riverside et l'un des auteurs de l'étude, a décrit le gisement comme l'un des plus grands gisements de saumure de lithium au monde.

L’importance de cette découverte réside dans le besoin croissant de lithium en raison de la popularité croissante des véhicules électriques et de la demande de solutions de stockage d’énergie. Sammy Roth, chroniqueur climatique au Los Angeles Times, souligne que la mer de Salton est connue depuis longtemps pour contenir des quantités importantes de lithium. Plusieurs sociétés ont tenté de l'extraire au fil des années, mais les réserves nouvellement découvertes dépassent de loin les estimations précédentes.

Avec le plan ambitieux du président Biden visant à ce que 50 % des véhicules circulant sur les routes américaines fonctionnent à l'électricité d'ici 2030, cet énorme gisement de lithium pourrait jouer un rôle crucial dans la réalisation de cet objectif. Le potentiel de Salton Sea pour rendre les États-Unis autosuffisants en lithium et réduire leur dépendance à l’égard des importations en provenance de Chine est en effet « énorme », comme le décrivent les experts. Alors que les efforts se poursuivent pour exploiter cette ressource naturelle abondante, l’avenir du transport électrique et du stockage des énergies renouvelables semble prometteur.

