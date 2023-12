Scanlan dépense plus que ses adversaires pour remporter la course au poste de greffier du comté de Cayuga

Résumé : Dans une course très compétitive pour le poste de greffier du comté de Cayuga, Brian Scanlan est sorti vainqueur en dépensant plus que ses adversaires et en obtenant le soutien du Parti démocrate. Scanlan a récolté 34,155 31,428 $ et dépensé 20,214 20,030 $, faisant de sa campagne l'une des plus coûteuses de mémoire récente. Ses adversaires, Kristine Lytle et Chris Petrus, étaient à la traîne en matière de collecte de fonds et de dépenses. Lytle a récolté 14,214 11,955 $ et dépensé 43 29 $, tandis que Petrus a déclaré des reçus totalisant 28 XNUMX $ et dépensé XNUMX XNUMX $. Bien qu'il se présente traditionnellement avec le soutien du Parti conservateur, Petrus a lancé sa candidature de manière indépendante. La course a vu les démocrates soutenir Scanlan, qui a pris sa retraite en tant que pompier et possède une entreprise locale de location de tentes de fête. Scanlan a obtenu XNUMX % des voix, Lytle étant deuxième avec XNUMX % et Petrus avec XNUMX %. Après sa victoire, Scanlan a commencé à travailler sur un plan de transition avec la commis sortante Sue Dwyer. Cependant, Scanlan a fait face à un revers lorsqu'il a reçu une contravention pour avoir quitté les lieux d'un accident. Il devrait prêter serment en tant que nouveau greffier du comté en janvier.

Scanlan prend la tête d'une course coûteuse pour le poste de greffier du comté

Dans une bataille acharnée pour le poste de greffier du comté de Cayuga, Brian Scanlan est sorti vainqueur en tirant parti de ses ressources financières et du soutien du Parti démocrate. Sa campagne, qui a récolté la somme impressionnante de 34,155 31,428 $ et dépensé XNUMX XNUMX $, a surpassé celles de ses adversaires en termes de financement. Le candidat indépendant Brian Scanlan a parcouru sans relâche le comté, frappant à des milliers de portes pour dialoguer avec les électeurs et promouvoir sa candidature. Ceci, ainsi que son avantage financier substantiel, ont sans aucun doute joué un rôle important dans sa victoire.

La course au poste de secrétaire du comté de Cayuga s'est avérée être l'une des élections locales les plus coûteuses de mémoire récente, les trois candidats ayant collecté collectivement 68,584 63,414 $ et dépensé XNUMX XNUMX $. Ce financement substantiel témoigne de la compétitivité du concours et de l'importance que chaque candidat accordait à l'obtention du poste de greffier du comté.

Malgré l'alignement traditionnel des républicains et des conservateurs lors de l'élection, Chris Petrus, un candidat républicain, s'est aventuré de manière indépendante, tandis que les démocrates ont soutenu Brian Scanlan, qui a pris sa retraite des pompiers d'Auburn et possède CNY Party Tent Rentals. Le siège vacant pour le poste de greffier du comté a offert aux démocrates l'occasion de présenter un candidat pour la première fois depuis 2003, et ils l'ont saisie en soutenant Scanlan. Sa victoire marque un changement important dans le paysage politique du comté de Cayuga.

Notamment, Scanlan a reçu 6,549 43 voix (4,522 %), Lytle a obtenu la deuxième place avec 29 4,317 voix (28 %) et Petrus a recueilli XNUMX XNUMX voix (XNUMX %). Ces résultats démontrent la division parmi les électeurs du comté de Cayuga et le caractère compétitif de la course.

Après son succès lors de la soirée électorale, Scanlan n'a pas perdu de temps et a rencontré la greffière sortante Sue Dwyer pour commencer à élaborer un plan de transition. Cependant, ses efforts ont momentanément déraillé lorsqu'il a reçu une contravention pour avoir quitté les lieux d'un accident après avoir heurté un autre véhicule à Owasco. Malgré ce revers, Scanlan reste déterminé à assumer le poste de greffier du comté en janvier.

Avec la victoire de Scanlan, le comté de Cayuga peut s'attendre à un changement de direction et à une nouvelle approche du rôle de greffier du comté. Il reste à voir comment les prouesses en matière de dépenses de Scanlan et son alignement sur le Parti démocrate façonneront son administration et l'avenir du comté de Cayuga.