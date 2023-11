Jusqu'à 1100 4090 $ de réduction sur les PC de jeu Alienware Aurora RTX XNUMX : libérez la puissance de la technologie de pointe

L'événement Black Friday Sale de Dell présente une opportunité passionnante pour les amateurs de jeux avec jusqu'à 1100 15 $ de réduction sur deux PC de jeu Alienware Aurora R4090 dotés du GPU GeForce RTX 4090 haut de gamme, de processeurs haut de gamme et d'un stockage et d'une RAM suffisants. Bien que ces prix ne soient peut-être pas les plus bas jamais vus pour un PC de jeu équipé d'un Alienware RTX XNUMX, Dell compense en proposant des mises à niveau supplémentaires qui font que la légère prime de prix vaut bien l'investissement.

La configuration la plus abordable coûte 3099.99 9 $ et présente des spécifications impressionnantes. Il est livré avec un processeur AMD Ryzen 7950 4090X, un GPU RTX 32, 4800 Go de RAM DDR-2 MHz et un SSD NVME de 9 To. Le Ryzen 7950 16X, doté de 32 cœurs, 80 threads et 3 Mo de cache total, est le meilleur processeur à usage général d'AMD, excellant non seulement dans les jeux mais également dans des tâches telles que le rendu XNUMXD et le multitâche. Le système est maintenu au frais grâce au refroidissement liquide « Cryo-Tech » de premier plan d'Alienware, offrant une solution de refroidissement efficace et supérieure.

Pour ceux qui recherchent encore plus de puissance, la configuration la plus chère à 3399 9 $ comprend un processeur Intel Core i13900-64KF, un étonnant 4 Go de RAM et un énorme SSD NVMe de 9 To. Le processeur i13900-24KF, doté de 32 cœurs, 36 threads et d'un cache de XNUMX Mo, est l'un des processeurs grand public les plus puissants actuellement disponibles. Cette configuration comprend également un thème blanc immaculé (Lunar White) pour ceux qui souhaitent une esthétique spécifique.

Les deux configurations sont équipées du puissant GPU RTX 4090, consolidant ainsi son statut de carte vidéo la plus puissante du marché. Ce GPU surpasse facilement ses concurrents, y compris la Radeon RX 7900 XTX d'AMD, et laisse les cartes de la série RTX 30 dans la poussière. Avec des performances jusqu'à 90 % plus rapides que le 3080 Ti, le RTX 4090 permet aux utilisateurs de profiter de jeux 4K par lancer de rayons à une vitesse constante de plus de 60 ips dans n'importe quel jeu disponible aujourd'hui.

En conclusion, la vente Black Friday de Dell offre une incroyable opportunité d'acquérir des PC de jeu Alienware Aurora RTX 4090 à des prix réduits. Que vous choisissiez la configuration la plus abordable ou que vous fassiez des folies avec l’option plus chère et dotée d’une puissance supplémentaire, ces PC de jeu vous offriront assurément une expérience de jeu inégalée.

QFP

1. Ces PC de jeu Alienware Aurora R15 valent-ils l’investissement ?

Absolument! Avec des composants haut de gamme, notamment le puissant GPU RTX 4090, des processeurs haut de gamme et un stockage et une RAM suffisants, ces PC de jeu offrent des performances exceptionnelles et valent bien l'investissement pour les amateurs de jeux.

2. Le refroidissement liquide est-il nécessaire pour ces PC de jeu ?

Bien qu'il ne soit pas nécessaire, le refroidissement liquide, comme le « Cryo-Tech » d'Alienware, offre des performances de refroidissement efficaces et supérieures. Il permet de maintenir des températures optimales lors des sessions de jeu intenses, garantissant ainsi une longévité et des performances accrues du système.

3. Comment le RTX 4090 se compare-t-il aux autres GPU du marché ?

La RTX 4090 est la carte vidéo la plus puissante du marché, surpassant ses concurrentes, telles que la Radeon RX 7900 XTX d'AMD, et dépassant les performances des cartes de la série RTX 30. Il permet des jeux 4K par lancer de rayons exceptionnels à une vitesse constante de plus de 60 images par seconde dans tous les jeux disponibles aujourd'hui.

4. Puis-je m'attendre à de futures mises à niveau du RTX 4090 dans un avenir proche ?

Bien que la technologie évolue constamment, il est peu probable qu’une carte supérieure à la RTX 4090 soit commercialisée dans un avenir proche. Le RTX 4090 représente le summum des performances de jeu et les utilisateurs peuvent s'attendre à profiter de ses capacités exceptionnelles pendant un certain temps.

