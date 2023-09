Économisez 150 $ sur les écouteurs Beats By Dr. Dre Studio Pro chez Best Buy Canada

Best Buy Canada offre actuellement une promotion sur les écouteurs Beats By Dr. Dre Studio Pro, offrant aux clients un rabais de 150 $. Ces écouteurs supra-auriculaires sont dotés de la technologie Active Noise Cancelling, permettant aux utilisateurs de bloquer les bruits externes et de s'immerger dans leur musique ou leur expérience audio. Les écouteurs disposent également d'un mode transparence, qui permet aux utilisateurs d'entendre le son ambiant lorsque cela est nécessaire.

En plus de leurs capacités de réduction du bruit, les écouteurs Beats By Dr. Dre Studio Pro offrent jusqu'à 40 heures d'écoute sans fil. Ils sont compatibles avec divers appareils, notamment les smartphones, les tablettes et les ordinateurs, grâce aux options de connectivité Bluetooth, USB-C et d'entrée analogique 3.5 mm.

Auparavant au prix de 469.99 $, les écouteurs sont actuellement disponibles au prix de 319.99 $ chez Best Buy Canada. Cette remise en fait une opportunité intéressante pour les personnes souhaitant mettre à niveau leurs écouteurs et profiter d’un son de haute qualité.

Les meilleures offres de Best Buy Canada pour la semaine du 8 au 14 septembre comportent plusieurs autres rabais alléchants. Celles-ci incluent des économies sur les téléviseurs, les accessoires de jeu, les ordinateurs portables, les montres intelligentes et bien plus encore. Certaines offres remarquables incluent le téléviseur intelligent Toshiba 55K UHD HDR LED Fire de 4 pouces pour 449.99 $ (économisez 200 $) et le PC de jeu ASUS ROG Strix pour 999.99 $ (économisez 600 $).

Assurez-vous de visiter le site Web de Best Buy Canada pour explorer toutes les meilleures offres disponibles cette semaine.

