Best Buy Canada offre une remise importante sur la tablette Pixel et la Pixel Watch

Résumé : Best Buy Canada propose actuellement une promotion d'une durée limitée sur la tablette Pixel et la Pixel Watch, offrant des rabais importants. La promotion s'applique à certains smartphones Pixel déverrouillés et est disponible en ligne et en magasin jusqu'au jeudi 4 janvier.

Best Buy Canada a annoncé une promotion intéressante sur les très populaires tablettes Pixel et Pixel Watch. La promotion, disponible jusqu'au jeudi 4 janvier, offre aux clients une fantastique opportunité de se procurer ces appareils à des prix réduits.

La promotion Pixel Tablet permet aux clients d’acheter la Pixel Tablet à un prix spécial. La tablette, connue pour son design élégant et ses performances impressionnantes, est un choix de premier ordre parmi les amateurs de gadgets. Grâce à cette promotion, les clients peuvent économiser gros sur cet appareil incontournable.

De plus, Best Buy offre une remise substantielle sur la Pixel Watch et la Pixel Watch 2. Les clients qui achètent un Google Pixel 6A, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 8 ou Pixel 8 Pro débloqués, ainsi qu'une Pixel Watch dans le même transaction, bénéficiera d'un rabais de 200 $ sur le prix de détail de la montre. Cette offre est disponible à la fois en ligne et en magasin, ce qui permet aux clients de profiter facilement de cette offre incroyable.

Pour bénéficier de la réduction, les clients doivent simplement ajouter un smartphone Pixel compatible à leur panier, puis ajouter la Pixel Watch. La remise de 200 $ sera automatiquement appliquée à la commande, permettant aux clients de bénéficier d'économies substantielles sur une technologie de premier ordre.

Veuillez noter que cette promotion est également disponible en magasin lorsque les clients achètent l'un des appareils spécifiés avec un forfait nouveau ou renouvelé de 24 mois auprès de certains opérateurs.

Ne manquez pas ces offres exclusives ! Rendez-vous sur le site Web de Best Buy Canada ou visitez votre magasin le plus proche pour profiter des promotions sur la tablette Pixel et la Pixel Watch. N'oubliez pas que les offres expirent le jeudi 4 janvier, alors agissez vite pour bénéficier de ces réductions incroyables.

Avertissement : les liens dans cet article peuvent générer une commission pour MobileSyrup. Cependant, cela n'affecte pas la neutralité de notre contenu éditorial, car notre objectif principal est de fournir des informations utiles à nos lecteurs.