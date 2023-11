Le nouveau pack Xbox Series X Diablo 4 offre des économies et un contrôleur supplémentaire

Vous cherchez à améliorer votre expérience de jeu ? La première vente Black Friday de Walmart vous propose une offre imbattable sur le pack de console Xbox Series X Diablo 4. Pour seulement 519.00 $, vous obtenez non seulement la puissante console Xbox Series X, mais également une manette sans fil Xbox Core supplémentaire dans la couleur vibrante Shock Blue. Cet ensemble offre un excellent rapport qualité-prix, vous permettant d'économiser 40 $ par rapport à l'achat de la console et du contrôleur séparément.

La Xbox Series X est une véritable centrale électrique, capable de proposer des jeux 4K époustouflants à une vitesse fluide de 120 images par seconde. Son matériel surpasse celui de sa concurrente, la PS5, ce qui en fait le choix préféré de nombreux joueurs. Grâce à la rétrocompatibilité, vous pouvez profiter de vos jeux Xbox One préférés sur cette nouvelle console, et de nombreux jeux fonctionnent encore mieux sur la Xbox Series X.

Alors que la Xbox Series S peut être une option plus abordable à 300 $, la Xbox Series X offre plus de puissance pour les vrais jeux 4K. De plus, la Xbox Series X comprend un lecteur de disque qui vous permet de profiter de films Blu-ray 4K et de supports de jeux physiques, une fonctionnalité introuvable sur la série S.

Le bundle comprend également le très attendu jeu Diablo 4. Avec le récent lancement de la saison 2, « Season of Blood », il n'y a pas de meilleur moment pour plonger dans le monde de Diablo 4. Après avoir atteint le niveau maximum et acquis un équipement de premier ordre, les joueurs peuvent s'attendre à profiter de nouveaux ajouts de contenu tels que le Battle Pass pour offrir des heures de divertissement sans fin.

En bonus, le pack comprend un élément DLC gratuit sous la forme d'une armure de cheval. Bien que purement esthétique, cette touche supplémentaire ajoute à la valeur globale de l’ensemble. Des critiques, tels qu'IGN, ont félicité Diablo 4 pour son expérience de jeu exceptionnelle, garantissant ainsi que ce pack constitue un investissement fantastique pour tout passionné de jeux.

FAQ:

Q : Puis-je jouer à des jeux 4K sur la Xbox Series X ?

R : Oui, la Xbox Series X prend en charge les jeux 4K jusqu'à 120 ips, offrant une expérience visuellement époustouflante.

Q : Comment la Xbox Series X se compare-t-elle à la Xbox Series S ?

R : La Xbox Series X est plus puissante que la Series S et offre de véritables jeux 4K, en plus d'un lecteur de disque pour les supports physiques.

Q : Le pack Diablo 4 en vaut-il la peine ?

R : Absolument ! Avec des économies sur la console et une manette supplémentaire, ainsi que sur le jeu très acclamé Diablo 4, ce pack offre une valeur incroyable aux joueurs.