Randonnée et sentier cyclable des baies rouges de San Antonio : connecter la nature et la communauté

San Antonio accueille un nouvel ajout à son réseau en expansion de sentiers de randonnée et de pistes cyclables avec l'ouverture du Red Berry Hike and Bike Trailhead. Ce point de départ, situé à l'entrée de l'ancien domaine de Red Berry, du côté est de la ville, s'intègre parfaitement au système populaire de sentiers Howard W. Peak Greenway. En reliant le segment du sentier Salado Creek au pittoresque lac Red Berry, le début du sentier offre aux amateurs de plein air et aux amoureux de la nature une expérience unique et rafraîchissante.

Le projet de réaménagement de Red Berry, dirigé par la San Antonio Housing Trust Public Facility Corporation, a donné une nouvelle vie à une parcelle de terrain de 85 acres qui comprend le manoir historique Red Berry. Autrefois résidence de l'homme d'affaires estimé Virgil E. « Red » Berry, le manoir sert désormais de lieu d'événement, propriété du groupe RK. De plus, le siège social du groupe RK est situé sur la propriété, consolidant ainsi son engagement envers le développement de la communauté.

Les efforts de revitalisation ne se limitaient pas au manoir ; le projet impliquait également la restauration du lac et la construction d'un complexe d'appartements moderne à revenus mixtes comprenant 330 unités. L’inclusion du Red Berry Hike and Bike Trailhead complète la transformation, soulignant davantage l’intégration fondamentale de la nature, des loisirs et de la communauté.

Situé au 4039 IH-10 Westbound Frontage Road, San Antonio, TX 78219, le début du sentier offre un accès pratique aux résidents et aux visiteurs. Facilement visible sur le côté gauche de la route avant d'entrer dans le parking principal du Campus du Groupe RK, il constitue une porte d'entrée pour explorer la beauté et la tranquillité de l'environnement naturel.

Que vous recherchiez une promenade paisible au bord de l'eau ou une balade à vélo revigorante dans une verdure luxuriante, le Red Berry Hike and Bike Trailhead offre un espace pour se détendre, se connecter avec la nature et favoriser un sentiment de communauté. Alors que San Antonio continue de donner la priorité aux espaces de loisirs extérieurs, ce nouvel ajout renforce encore l'engagement de la ville à améliorer la qualité de vie globale de ses résidents.