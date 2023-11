Samsung Odyssey Ark : une expérience de jeu de luxe

Samsung a récemment dévoilé son moniteur Odyssey Ark de deuxième génération, offrant aux joueurs une expérience immersive et visuellement époustouflante avec son écran 55K de 4 pouces et son taux de rafraîchissement de 165 Hz. Bien que l'écran soit proposé au prix élevé de 3000 XNUMX $, les amateurs de jeux pourraient trouver que l'investissement en vaut la peine en raison de ses fonctionnalités exceptionnelles.

La nouvelle Odyssey Ark présente un design extérieur similaire à celui de son prédécesseur, mais les améliorations se situent dans ses spécifications. Le moniteur conserve sa taille de 55 pouces, sa résolution 4K et sa courbure 1000R. De plus, il utilise des mini LED pour rétroéclairer les cristaux liquides, ce qui donne des couleurs vives et riches.

Une caractéristique notable est l'inclusion de la télécommande Ark Dial, qui permet aux utilisateurs d'ajuster facilement divers paramètres sans tracas. Le moniteur reste classé HDR10+ avec une finition mate pour minimiser les reflets. La fonctionnalité Multi View continue d'être un argument de vente clé, permettant aux utilisateurs d'afficher simultanément quatre sources distinctes, émulant quatre écrans 27.5p de 1080 pouces.

Si l'énorme écran 55K de 4 pouces semble écrasant, une simple pression sur un bouton réduit les pixels actifs, réduisant ainsi l'écran à un écran de 27 pouces sans modifier la taille physique.

Bien que les mises à jour puissent sembler minimes, l'Odyssey Ark de deuxième génération introduit des options de connectivité améliorées. Le modèle original comportait quatre connexions HDMI 2.1, tandis que la version mise à jour propose deux connexions HDMI 2.2, un port HDMI 2.0 et un port DisplayPort 1.4. Cette flexibilité améliorée permet aux utilisateurs de connecter une plus large gamme d'appareils au moniteur. De plus, le nouveau modèle comprend un commutateur KVM intégré, permettant aux utilisateurs de contrôler plusieurs appareils avec un seul ensemble clavier et souris.

En conclusion, le moniteur Odyssey Ark de Samsung offre aux joueurs une expérience de jeu exceptionnelle et immersive. Le modèle de deuxième génération accueille des améliorations subtiles et des options de connectivité accrues tout en conservant les caractéristiques remarquables de son prédécesseur. Même si le prix peut décourager certains acheteurs potentiels, ceux qui recherchent une expérience de jeu de luxe pourraient trouver que l'investissement en vaut la peine.

Questions Fréquentes

1. Quel est le taux de rafraîchissement du moniteur Samsung Odyssey Ark ?

Le moniteur Samsung Odyssey Ark offre un taux de rafraîchissement maximum de 165 Hz, garantissant un gameplay fluide et fluide.

2. Le moniteur prend-il en charge le HDR ?

Oui, le moniteur est classé HDR10+, offrant aux utilisateurs des couleurs vives et réalistes pour une expérience visuelle améliorée.

3. L’écran peut-il être ajusté à une taille plus petite ?

Oui, le moniteur dispose d'une option pratique pour réduire les pixels actifs, réduisant ainsi l'écran à une taille de 27 pouces.

4. De combien de ports de connectivité le moniteur Odyssey Ark dispose-t-il ?

La version mise à jour du moniteur comprend deux connexions HDMI 2.2, un port HDMI 2.0 et un port DisplayPort 1.4, offrant aux utilisateurs une flexibilité accrue dans la connexion de divers appareils.

5. Quel est le but de la télécommande Ark Dial ?

La télécommande Ark Dial permet aux utilisateurs d'ajuster facilement les paramètres sans avoir besoin de naviguer dans les menus, garantissant ainsi une expérience de jeu sans tracas.