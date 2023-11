Dernières nouvelles : la série Galaxy S24 de Samsung comportera à la fois des puces Qualcomm et Exynos

By

Dans le cadre d'un développement passionnant, il a été révélé que la très attendue série Galaxy S24 de Samsung sera non seulement alimentée par des puces Qualcomm, mais comportera également les propres processeurs Exynos de Samsung. Cette nouvelle information provient d'une récente conférence téléphonique avec le PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, qui a confirmé que le Galaxy S24 sortira bientôt et que Qualcomm espère détenir une part de marché majoritaire pour l'appareil.

Traditionnellement, Samsung utilisait à la fois des puces Qualcomm et Exynos pour ses smartphones phares, différentes régions recevant différentes variantes de processeur. Cependant, ces dernières nouvelles suggèrent que les deux puces seront intégrées aux modèles Galaxy S24 et S24+. D'un autre côté, le Galaxy S24 Ultra devrait proposer exclusivement le chipset avancé de Qualcomm, mais uniquement dans certaines régions.

Bien que cela puisse sembler un changement important, il convient de noter que les variations régionales dans les choix de processeurs étaient une pratique courante dans les versions précédentes de la série Galaxy S. Par exemple, en Amérique du Nord, il est fort probable que tous les smartphones de la série S soient équipés de chipsets Qualcomm, comme cela a été la norme ces dernières années.

La série Galaxy S24 devrait arriver sur le marché le 18 janvier, et d'autres rumeurs suggèrent que la variante S24 Ultra sera livrée avec un cadre en titane, ajoutant une touche de luxe à l'appareil phare.

Dans l'ensemble, ce dernier développement indique l'engagement de Samsung à offrir à ses clients le meilleur des deux mondes en combinant la puissance des processeurs avancés de Qualcomm avec la fiabilité et l'efficacité de ses propres puces Exynos.

Questions Fréquentes

1. Tous les modèles Galaxy S24 seront-ils équipés de puces Qualcomm et Exynos ?

Non, alors que les Galaxy S24 et S24+ devraient inclure à la fois des processeurs Qualcomm et Exynos, la variante Ultra proposera probablement exclusivement le chipset Qualcomm dans certaines régions.

2. Quand la série Galaxy S24 sortira-t-elle ?

Selon les rumeurs, la série Galaxy S24 devrait être lancée le 18 janvier.

3. Quel est l'avantage d'utiliser à la fois les puces Qualcomm et Exynos ?

En intégrant à la fois des processeurs Qualcomm et Exynos, Samsung vise à exploiter les atouts des deux puces, offrant ainsi des performances puissantes et efficaces à ses utilisateurs.

4. Toutes les régions recevront-elles les mêmes options de processeur pour la série Galaxy S24 ?

Il est très probable qu'il y ait des variations régionales dans les choix de processeurs, l'Amérique du Nord devant recevoir des modèles équipés de puces Qualcomm, tandis que d'autres régions pourraient proposer un mélange d'options Qualcomm et Exynos.

