Prix ​​​​des SSD portables Samsung T5 Evo : une surprise bienvenue

Alors que les SSD portables Samsung T5 Evo n'ont pas encore fait leurs débuts sur le marché américain, leur récente disponibilité au détail en Chine a révélé une agréable surprise : des prix nettement inférieurs à ceux initialement prévus. Le modèle de 8 To, dont le PDSF suggéré était de 649 $, a été repéré en vente sur le site chinois jd.com pour l'équivalent d'environ 500 $. Cet écart de prix nous laisse espérer des options plus conviviales pour les portefeuilles lorsque ces SSD seront disponibles aux États-Unis.

Après avoir comparé les prix conseillés et les prix chinois de la série Samsung T5 Evo, il est important de noter que ces prix convertis peuvent ne pas refléter directement ce à quoi nous pouvons nous attendre en matière de disponibilité au détail aux États-Unis. Cependant, ils constituent un point de référence utile pour la comparaison. De plus, avec les ventes en cours du Black Friday, il est raisonnable de supposer que les prix pourraient potentiellement baisser encore davantage.

Un point de comparaison intéressant est le Samsung 990 Pro 4 To, lancé avec un PDSF de 354.99 $. Actuellement, ce SSD est disponible sur Amazon pour seulement 249.99 $, illustrant un écart important entre les prix suggérés et réels. Compte tenu de cette tendance, il est plausible de s'attendre à une réduction de prix similaire pour le Samsung T5 Evo 8 To, le ramenant potentiellement à environ 445 $ au lieu des 650 $ initiaux.

Il est clair que les PDSF proposés pour la série Samsung T5 Evo ne sont pas synchronisés, en particulier par rapport aux SSD portables de niveau supérieur de la propre gamme de Samsung. Par exemple, le Samsung SSD T7 2 To, qui offre des performances plus rapides, peut déjà être acheté pour environ 135 $. Le Samsung T65 Shield 7 To robuste, classé IP2, est encore plus abordable à environ 120 $, le modèle 4 To étant au prix de 200 $. Ces alternatives, équipées de TLC NAND, surpassent le T5 Evo en termes de vitesse et de supériorité globale.

Ces exemples, ainsi que d'autres, démontrent que Samsung et ses partenaires commerciaux auront du mal à justifier la facturation de prix plus élevés pour les composants de niveau inférieur. Si la série T5 Evo présente l'avantage de fournir 8 To de stockage dans un appareil compact et pratique, elle devra trouver un équilibre entre prix et performances pour séduire les consommateurs.

QFP

Q : Pouvons-nous nous attendre à ce que le prix des SSD portables Samsung T5 Evo soit similaire aux États-Unis et en Chine ?

R : Les prix observés en Chine ne sont pas nécessairement représentatifs de ce à quoi nous pouvons nous attendre aux États-Unis. Cependant, ils offrent un point de référence pour d’éventuelles comparaisons de prix.

Q : Existe-t-il des offres ou des réductions en cours pour les SSD portables, en particulier la série Samsung T5 Evo ?

R : Lors des soldes du Black Friday, il est courant de trouver des réductions sur divers produits électroniques, notamment les SSD portables. Il convient de garder un œil sur toutes les offres susceptibles de réduire davantage les prix de la série Samsung T5 Evo.

Q : Quels sont les avantages de la série Samsung T5 Evo par rapport aux autres SSD portables du marché ?

R : L'avantage le plus important de la série Samsung T5 Evo est sa grande capacité de stockage. Le modèle 8 To offre suffisamment d'espace dans un format compact et portable, s'adressant aux utilisateurs qui ont besoin de capacités de stockage étendues.