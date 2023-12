Samsung dévoile les ordinateurs portables Galaxy Book4 alimentés par l'IA

Samsung a récemment dévoilé sa dernière gamme d'ordinateurs portables, la série Galaxy Book4, qui met l'accent sur l'intégration de la technologie de l'intelligence artificielle (IA). La nouvelle série offre des écrans améliorés, une charge plus rapide et de puissantes capacités de traitement.

L'une des caractéristiques les plus remarquables de la série Galaxy Book4 est l'intégration du nouveau processeur Intel Core Ultra 9, qui combine un processeur, un GPU et un NPU rapides dans un seul package. De plus, les ordinateurs portables sont équipés d'un Nvidia RTX 4070 (8 Go) capable de gérer diverses tâches d'IA, notamment la génération d'images et le DLSS pour les jeux. Alternativement, les utilisateurs ont la possibilité de choisir à la place un Core Ultra 7 et un RTX 4050 (6 Go).

Outre ses capacités d'IA, la série Galaxy Book4 offre un refroidissement amélioré avec une chambre à vapeur 11 % plus large et deux ventilateurs avec un espacement inégal des pales. Les ordinateurs portables sont livrés avec une gamme d'options de RAM allant de 16 Go à 64 Go et diverses capacités de stockage SSD de 512 Go, 1 To ou 2 To, le tout avec un emplacement d'extension disponible.

Tous les modèles de la série sont équipés d'écrans tactiles Dynamic AMOLED 2X qui intègrent le nouveau Vision Booster et la technologie antireflet pour une meilleure lisibilité dans les environnements extérieurs lumineux. Le modèle phare, le Galaxy Book4 Ultra, propose un écran de 16 pouces avec une résolution de 2,880 1,800 x 48 120 pixels et un taux de rafraîchissement variable de 120 à 3 Hz, couvrant XNUMX % de l'espace colorimétrique DCI-PXNUMX.

Samsung a également mis l'accent sur une efficacité énergétique améliorée et une charge plus rapide pour la série Galaxy Book4. Avec un adaptateur de 140 W, les ordinateurs portables peuvent charger leurs batteries de 76 Wh à 55 % en seulement 30 minutes, soit 40 % plus rapidement que les modèles précédents.

D'autres fonctionnalités notables incluent quatre haut-parleurs AKG avec prise en charge Dolby Atmos, la suppression du bruit pour le double microphone, la prise en charge de la nouvelle norme Bluetooth LE Audio et des options de connectivité telles que les ports HDMI 2.1, Thunderbolt 4 et USB Type-A.

La série Galaxy Book4 propose différents modèles pour répondre à différents besoins. Le Galaxy Book4 Pro est disponible en versions 14 pouces et 16 pouces, tandis que le Galaxy Book4 Pro 360 n'est disponible que sous une forme 16 pouces et dispose d'une charnière rotative qui lui permet de fonctionner comme une tablette Windows.

En termes de durabilité, les nouveaux ordinateurs portables intègrent une plus large gamme de matériaux recyclés, notamment l'aluminium, le verre et le plastique.

La série Samsung Galaxy Book4 devrait être lancée en Corée du Sud en janvier 2024, avec une sortie mondiale prévue peu de temps après. Les détails des prix n'ont pas encore été annoncés.