Samsung présente un modèle d'IA révolutionnaire pour améliorer l'expérience des consommateurs

Samsung a dévoilé son modèle d'IA générative révolutionnaire, connu sous le nom de Samsung Gauss, lors du forum annuel Samsung AI. Ce modèle innovant, nommé en hommage au mathématicien Carl Friedrich Gauss, vise à exploiter la puissance de l'IA pour améliorer la vie des consommateurs du monde entier. Développé par Samsung Research, le modèle Gauss est initialement utilisé pour améliorer la productivité des employés au sein de l'entreprise, et il est prévu d'étendre son application à diverses fonctionnalités de produits à l'avenir.

Composé de trois composants – Samsung Gauss Language, Samsung Gauss Code et Samsung Gauss Image – ce modèle d'IA polyvalent a le potentiel de révolutionner divers aspects de notre vie quotidienne. Le composant Langue sert de modèle linguistique génératif, améliorant l'efficacité du travail en facilitant des tâches telles que la composition d'e-mails, la synthèse de documents et la traduction. Il a également la capacité d'améliorer l'expérience des consommateurs en permettant un contrôle plus intelligent des appareils, à la fois sur le cloud et sur l'appareil.

Le composant Code comprend un assistant de codage appelé « code », qui rationalise le développement de logiciels internes pour les entreprises. Les développeurs peuvent profiter d'une interface interactive qui prend en charge la description du code et la génération de cas de test, rendant le processus de codage plus efficace et intuitif.

Dans le domaine du contenu visuel, le composant Image de Samsung Gauss génère et édite des images sans effort. Ses capacités incluent des changements de style, des ajouts et la conversion d'images basse résolution en haute résolution, permettant une manipulation transparente et polyvalente du contenu visuel.

La confidentialité et la sécurité sont de la plus haute importance pour Samsung. La société souligne que ces modèles peuvent être utilisés sur l'appareil, garantissant ainsi la protection des informations privées des consommateurs. En outre, Samsung a créé une AI Red Team, chargée d’examiner minutieusement les problèmes de sécurité et de confidentialité tout au long du processus de mise en œuvre de l’IA.

Avec Samsung Gauss, les limites de l’IA sont repoussées plus loin, promettant d’améliorer l’expérience des consommateurs et de révolutionner la façon dont nous interagissons avec la technologie.

