Samsung TV Plus étend son offre de contenu et améliore l'expérience utilisateur

Samsung Electronics America propose de nouveaux titres, chaînes et fonctionnalités de produits passionnants à Samsung TV Plus, son service de streaming gratuit disponible sur les téléviseurs intelligents Samsung, les appareils Galaxy, les moniteurs intelligents, les réfrigérateurs Family Hub et le Web. Avec une présence dans 24 pays et une portée de 535 millions d'appareils dans le monde, Samsung TV Plus est devenu l'un des principaux services FAST/AVoD depuis son lancement en 2015.

En réponse à la demande croissante des utilisateurs, Samsung TV Plus introduit la mise à jour 5.2, visant à améliorer la découverte de contenu et à offrir une expérience utilisateur transparente. La mise à jour comprend une expérience dédiée aux enfants, donnant accès à plus de 20 chaînes familiales, à des émissions pour enfants et à des films à la demande. Des contenus populaires pour enfants comme Blippi, Barney and Friends, Baby Einstein, Teletubbies et bien d'autres seront présentés, satisfaisant les besoins de divertissement des jeunes téléspectateurs. De plus, une nouvelle destination musicale sera créée, proposant plus de 200 listes de lecture et plus de 40 chaînes des partenaires Vevo, XITE et Stingray. Les utilisateurs peuvent profiter d'un large éventail de genres musicaux et explorer des listes de lecture dédiées à des décennies, des genres et des artistes spécifiques comme Beyonce, Ariana Grande et The Rolling Stones.

Samsung TV Plus élargit également son offre de films à succès et de contenu premium. Avec l'ajout de nouvelles chaînes telles que Movie Hub West, Movie Hub Action et Movie Hub Holidays, les téléspectateurs auront accès à des milliers de films en direct et à la demande, y compris des titres populaires comme Bridget Jones's Diary, Collatéral, Cruel Intentions et The Blessé Locker. De plus, Samsung TV Plus propose désormais une large gamme de chaînes d'information mondiales, nationales et locales, notamment ABC, CBS, FOX, NBC, Bloomberg TV+, Sky News, Scripps News, etc.

À l'approche des fêtes de fin d'année, Samsung TV Plus sera la destination idéale pour le divertissement saisonnier. Les utilisateurs peuvent profiter de films sur le thème des vacances, tels que Eliz NaviDAD avec Mario Lopez, ainsi que de listes de lecture de vidéoclips festifs et de l'affichage cristallin de la chaîne Fire 4K.

Pour garantir l'accessibilité, la mise à jour et le nouveau contenu seront initialement disponibles sur les modèles Samsung Smart TV de 2019 à 2023, avec un déploiement sur d'autres modèles Smart TV et appareils mobiles Galaxy prévu plus tard cette année jusqu'au début 2024.

Foire aux Questions

1. Qu'est-ce que Samsung TV Plus ?

Samsung TV Plus est un service de streaming gratuit proposé par Samsung Electronics America. Il donne accès à un large éventail de chaînes, notamment des informations, des sports, des divertissements, de la musique, etc.

2. Comment puis-je accéder à Samsung TV Plus ?

Vous pouvez accéder à Samsung TV Plus sur les téléviseurs intelligents Samsung, les appareils Galaxy, les moniteurs intelligents, les réfrigérateurs Family Hub et sur le Web.

3. Qu'est-ce qui est inclus dans la mise à jour du produit 5.2 ?

La mise à jour du produit 5.2 inclut des améliorations de la découverte de contenu, une expérience dédiée aux enfants avec des chaînes et des émissions familiales, une nouvelle destination musicale avec des listes de lecture et des chaînes de Vevo, XITE et Stingray, une offre de films étendue et une programmation complète d'actualités.

4. Le nouveau contenu sera-t-il disponible sur tous les appareils ?

La mise à jour du produit et les nouveaux titres seront initialement disponibles sur les modèles Samsung Smart TV de 2019 à 2023. Le déploiement sur d'autres modèles Smart TV et appareils mobiles Galaxy est attendu plus tard cette année jusqu'au début 2024.

Sources:

– samsung.com