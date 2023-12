Le marché des capteurs d’image CMOS rebondit à mesure que les ventes de smartphones augmentent

By

Le marché des capteurs d'images CMOS (CIS) a été confronté à une baisse de la demande au cours des deux dernières années en raison de la faiblesse des ventes de smartphones. Cette tendance à la baisse a touché des acteurs majeurs comme Samsung, un important fournisseur de composants de la CEI. Cependant, dans un contexte positif, le marché connaît aujourd'hui une reprise après deux ans. En conséquence, Samsung a réagi en augmentant les prix de ses composants CIS.

Le média chinois Money a rapporté aujourd'hui que Samsung avait publié un avis à ses clients en Chine concernant l'augmentation des prix de leurs composants CIS. Ce changement devrait profiter à divers distributeurs tels que Qingya et Supreme.

Selon le rapport, le prix moyen des composants des capteurs d'images CMOS devrait augmenter de 25 % au premier trimestre 2024. Certains composants CMOS individuels pourraient même connaître une hausse de prix allant jusqu'à 30 %.

La reprise du marché des smartphones, qui a commencé à rebondir en octobre, est le moteur de la demande accrue de composants CIS. La hausse des ventes de smartphones a directement influencé le besoin de ces composants, obligeant Samsung à ajuster ses prix pour l'année à venir.

Il est intéressant de noter que le rapport souligne que l'augmentation des prix affecte principalement les unités CIS avec des résolutions de 32MP et plus. Reste à savoir si ce changement aura également un impact sur les prix des téléphones Galaxy de Samsung, équipés d'appareils photo de 32 MP ou plus.

Dans l’ensemble, cette évolution du marché des capteurs d’image CMOS signifie une reprise prometteuse dans l’industrie technologique, alors que les ventes de smartphones continuent de grimper. Alors que Samsung est en tête de l'approvisionnement en composants pour la CEI, les attentes sont élevées pour une année prospère à venir.

QFP

1. Qu'est-ce qu'un capteur d'image CMOS ?

Un capteur d'image CMOS est un dispositif utilisé dans les appareils photo numériques et les smartphones pour convertir la lumière en signaux électroniques. Il capture des images en convertissant les photons en paquets de charges, qui sont ensuite convertis en données numériques pour le traitement des images.

2. Pourquoi la demande de composants de capteurs d'image CMOS a-t-elle diminué ?

La demande de composants de capteurs d’image CMOS a diminué en raison de la faiblesse des ventes de smartphones au cours des dernières années. À mesure que moins de smartphones étaient produits et vendus, le besoin de ces composants a diminué.

3. Quel est l’impact de la reprise du marché des smartphones sur le marché des capteurs d’image CMOS ?

Avec la reprise du marché des smartphones, la demande de composants de capteurs d’image CMOS a connu une augmentation significative. À mesure que de plus en plus de smartphones sont vendus, la demande pour ces composants a augmenté, ce qui a incité des fournisseurs comme Samsung à augmenter leurs prix.

4. Quelles entreprises profitent actuellement de la hausse des prix des composants CIS ?

Selon certaines informations, des sociétés telles que Qingya et Supreme, qui distribuent les composants Samsung CIS en Chine, devraient bénéficier de la hausse des prix.