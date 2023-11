Samsung s'associe à AMD, Qualcomm et Revegnus pour un logiciel de jeu révolutionnaire

By

Dans une démarche révolutionnaire, Samsung a annoncé sa collaboration avec AMD, Qualcomm et Revegnus pour développer le logiciel FidelityFX Super Resolution (FSR) pour ses très attendus téléphones de la série Galaxy S. Ce partenariat innovant révolutionnera l'expérience de jeu sur les appareils phares de Samsung, y compris les téléphones Galaxy équipés d'Exynos et de Snapdragon, mais avec un accent spécifique sur la série Galaxy S24 améliorée par l'IA.

La technologie FSR, déjà connue pour sa présence sur les GPU AMD Radeon et sur des appareils comme Steam Deck et ROG Ally, vise à défier la technologie DLSS de NVIDIA en améliorant les fréquences d'images sur les plateformes mobiles. Contrairement au DLSS, FSR ne s'appuie pas sur l'IA, mais Samsung a l'intention d'exploiter les capacités de l'IA sur les appareils mobiles pour générer des images de haute qualité, créer des pixels supplémentaires et améliorer la qualité globale de l'image.

Le prochain Galaxy S24 devrait intégrer la technologie révolutionnaire FSR, selon un rapport d’AjuNews. En réduisant la résolution graphique du jeu et en utilisant l'IA pour les mettre à niveau, FSR améliore considérablement les fréquences d'images, ce qui en fait un redoutable rival du Deep Learning Super Sampling (DLSS) de NVIDIA. Avec l'inclusion du FSR et des capacités graphiques avancées dans les puces de nouvelle génération comme l'Exynos 2400 et le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, les appareils de Samsung sont prêts à offrir des performances de jeu impressionnantes, même en exécutant des applications de lancer de rayons exigeantes.

Le Raytracing, une technologie de pointe qui apporte des reflets et des ombres réalistes aux environnements de jeu, a été un point central pour Samsung. Des technologies similaires, notamment MetalFX Upscaling et FSR, sont déjà intégrées à des appareils comme l'Apple A17 Pro, offrant un gameplay de lancer de rayons plus fluide.

La collaboration de Samsung avec les leaders de l'industrie témoigne de son engagement à améliorer l'expérience de jeu de ses utilisateurs. Grâce à ce partenariat, Samsung vise à s'imposer comme un leader dans l'industrie du jeu mobile, offrant des performances et une qualité visuelle inégalées.

FAQ:

Q : Qu'est-ce que le logiciel FidelityFX Super Résolution (FSR) ?

R : FSR est un logiciel innovant conçu pour améliorer les fréquences d'images dans les jeux en utilisant des techniques de mise à l'échelle et de génération d'images. Il concurrence la technologie DLSS de NVIDIA sur les plateformes mobiles.

Q : En quoi FSR diffère-t-il du DLSS ?

R : Contrairement au DLSS, FSR n’utilise pas l’IA. Cependant, Samsung prévoit d'exploiter les capacités de l'IA sur les appareils mobiles pour générer des images de haute qualité et améliorer la qualité de l'image avec FSR.

Q : Quels appareils seront dotés de la technologie FSR ?

R : La prochaine série Galaxy S24 de Samsung devrait intégrer la technologie FSR.

Q : Qu’est-ce que la technologie de lancer de rayons ?

R : Le Raytracing est une technologie de pointe utilisée dans les environnements de jeu pour créer des reflets et des ombres réalistes.