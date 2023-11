Les clients de la boutique en ligne Samsung UK informés d'une violation de données

Samsung Electronics a envoyé des notifications à certains de ses clients au Royaume-Uni concernant une récente violation de données qui a exposé leurs informations personnelles. La cyberattaque, qui s'est produite entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020, a touché des personnes ayant effectué des achats sur la boutique en ligne Samsung UK au cours de cette période.

Après avoir enquêté sur la violation, Samsung a déterminé qu'elle était le résultat d'un pirate informatique exploitant une vulnérabilité dans une application tierce utilisée par l'entreprise. Cependant, aucun détail spécifique sur le problème de sécurité exploité dans l'attaque ou sur l'application vulnérable n'a été divulgué.

Les données exposées peuvent inclure les noms, numéros de téléphone, adresses postales et e-mail des clients. Cependant, il est important de noter qu’aucune information financière ou identifiant n’a été compromise lors de l’incident.

Samsung a assuré à ses clients que la violation est limitée à la région du Royaume-Uni et n'affecte pas les données appartenant aux clients aux États-Unis, ni aux employés et aux détaillants. La société a pris des mesures immédiates pour résoudre le problème de sécurité et a signalé l'incident au bureau du commissaire à l'information du Royaume-Uni.

Ce n'est pas la première fois que Samsung est confronté à une violation de données. En août 2023, des pirates ont accédé et volé des noms, des contacts, des informations démographiques, des dates de naissance et des données d'enregistrement de produits. De plus, en mars 2023, le groupe d'extorsion de données Lapsus$ a violé le réseau de Samsung et obtenu des informations confidentielles, notamment le code source des smartphones Galaxy.

Samsung reste déterminé à renforcer ses mesures de sécurité pour prévenir de futures violations et assurer la protection des données de ses clients. À mesure que la technologie progresse, les cybermenaces deviennent de plus en plus sophistiquées, nécessitant une vigilance constante pour maintenir des protocoles de sécurité robustes.

