Samsung Galaxy S24 vs Google Pixel 8 : une comparaison directe

La sortie très attendue de la série Samsung Galaxy S24 et du Google Pixel 8 déjà disponible font vibrer les passionnés de smartphones. Avec des rumeurs de fuite et des spécifications concrètes, comparons les deux appareils phares pour voir comment ils se comparent.

En commençant par le design et l’affichage, le Pixel 8 semble avoir subi des changements plus notables que son prédécesseur. Avec des formes arrondies et un rapport hauteur/largeur plus grand, il ressemble au Galaxy S23 et potentiellement au Galaxy S24. Le Pixel 8 présente un dos en verre poli et un cadre en aluminium mat, tandis que sa barre de caméra emblématique trône bien en évidence sur le tiers supérieur du téléphone.

D’un autre côté, le Galaxy S24 devrait apporter un raffinement plutôt qu’une réinvention. Il présente des cadres plus petits, un écran légèrement plus grand et des côtés plus plats. Les rendus divulgués indiquent un design avec des lignes plus dures, similaire à celui du récent iPhone 15. L'appareil Samsung devrait être disponible dans une gamme d'options de couleurs, notamment le noir onyx, le gris marbre, le violet cobalt et le jaune ambre.

Passant aux spécifications, la rumeur dit que le Galaxy S24 arborerait un écran « Dynamic AMOLED 6.2X » de 2 pouces avec une résolution Full HD+. Il devrait être alimenté par un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ou Exynos 2400. Pendant ce temps, le Pixel 8 dispose d'un écran OLED « Actua » de 6.2 pouces avec une résolution Full HD+. Il est équipé du chipset Google Tensor G3.

En termes d’appareils photo, le Galaxy S24 aurait un appareil photo principal de 50 MP, un appareil photo ultra-large de 12 MP et un téléobjectif de 10 MP. Le Pixel 8, quant à lui, dispose d'un appareil photo principal de 50 MP avec stabilisation optique de l'image, d'un appareil photo de 12 MP et d'un appareil photo frontal de 10.5 MP.

En ce qui concerne le prix et la disponibilité, le Pixel 8 est déjà sur le marché, à partir de 699 $ pour le modèle 128 Go et de 759 $ pour la variante 256 Go. Quant au Galaxy S24, les rumeurs suggèrent une sortie en janvier avec un prix de départ de 799 $ pour le modèle 128 Go et de 859 $ pour la variante 256 Go.

En conclusion, le Samsung Galaxy S24 et le Google Pixel 8 offrent tous deux des spécifications et des fonctionnalités impressionnantes. Le choix entre les deux dépendra en fin de compte de vos préférences personnelles et de votre fidélité à la marque. Les amateurs de smartphones devront attendre la sortie officielle du Galaxy S24 pour voir s’il est à la hauteur du battage médiatique.