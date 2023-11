Trouver l'Android parfait : Pixel 8 Pro contre Samsung Galaxy S23 Ultra

Lorsqu'il s'agit de trouver le smartphone Android parfait, le Pixel 8 Pro et le Samsung Galaxy S23 Ultra sont deux puissances qui se démarquent. Alors que le Pixel est l'appareil phare de Google, le Galaxy a son propre groupe de fans dédiés. Passons à une comparaison directe pour vous aider à décider lequel vous convient le mieux.

Size Matters

En termes de taille, le Pixel 8 Pro reste relativement inchangé par rapport à son prédécesseur, ce qui le rend légèrement plus petit que le Galaxy S23 Ultra. Le Galaxy est plus grand et plus large en raison de sa conception plus trapue, ce qui lui donne l'impression d'être plus grand en main. Il est également légèrement plus lourd, ce qui peut être un facteur à prendre en compte.

Conception et durabilité

Les deux téléphones sont dotés de panneaux avant et arrière Gorilla Glass Victus 2, de cadres en aluminium avec une finition brillante et de panneaux arrière givrés. Ils peuvent tous deux résister à une immersion dans l’eau jusqu’à 30 minutes à une profondeur de 1.5 mètre. Cependant, ils diffèrent par leurs lecteurs d’empreintes digitales. Le Pixel 8 Pro utilise un lecteur optique tandis que le Galaxy S23 Ultra dispose d'un lecteur à ultrasons, qui est plus rapide et ne nécessite pas de source de lumière pour lire votre empreinte digitale.

Une gamme d'options de couleurs et grandeurs

Le Pixel 8 Pro propose trois options de couleurs, le coloris Bay étant particulièrement attrayant. D’un autre côté, le Galaxy S23 Ultra gâte les consommateurs avec un choix de huit couleurs différentes, ce qui lui confère un avantage en termes de variété.

Afficher l'excellence

Les deux téléphones disposent d'écrans impressionnants, mais l'écran Super Actua du Pixel 8 Pro prend les devants. Il offre une luminosité de 954 nits en mode manuel, dépassant les 831 nits du Galaxy. De plus, le Pixel a un taux de rafraîchissement plus adaptatif, tandis que le comportement du Galaxy à cet égard est moins transparent.

Batterie et charge

Bien que le Pixel 8 Pro et le Galaxy S23 Ultra aient des capacités de batterie et des écrans haute résolution similaires, le Galaxy a tendance à offrir une meilleure autonomie globale. Le Galaxy gagne également en termes de charge rapide, avec une puissance de 45 W contre 30 W pour le Pixel. Charger le Galaxy de 0 % à 100 % prend moins d’une heure, tandis que le Pixel nécessite 1 heure et 23 minutes.

Qualité des haut-parleurs

Les deux téléphones ont des configurations de haut-parleurs similaires et offrent un son équilibré sur toute la plage de fréquences. Cependant, le Galaxy S23 Ultra devance le Pixel 8 Pro en termes de volume sonore, obtenant un score « Très bon » par rapport au score « Bon » du Pixel.

Performance et stockage

Le Galaxy S23 Ultra est alimenté par le Snapdragon 8 Gen 2, tandis que le Pixel 8 Pro est doté du chipset Tensor G3 conçu en interne par Google. Le Galaxy propose un modèle de base avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, tandis que le Pixel 8 Pro commence à 128 Go de stockage mais dispose de 12 Go de RAM sur tous les modèles.

Dans les scores de référence, les deux téléphones fonctionnent admirablement, mais cela dépend en fin de compte de préférences personnelles et d’exigences spécifiques.

QFP

1. Quel téléphone a un meilleur écran ?

Le Pixel 8 Pro possède un écran plus impressionnant avec des niveaux de luminosité plus élevés que le Samsung Galaxy S23 Ultra.

2. Quel téléphone a une meilleure autonomie de batterie ?

Le Samsung Galaxy S23 Ultra offre généralement une meilleure autonomie que le Pixel 8 Pro.

3. Le Pixel 8 Pro prend-il en charge le chargement sans fil ?

Oui, le Pixel 8 Pro prend en charge la recharge sans fil jusqu'à 23 W avec le Google Pixel Stand.

4. Quel téléphone a de meilleurs haut-parleurs ?

Alors que les deux téléphones offrent un son équilibré, le Galaxy S23 Ultra dispose de haut-parleurs légèrement plus puissants que le Pixel 8 Pro.

5. Quel téléphone offre de meilleures performances ?

Les deux téléphones fonctionnent bien, mais le Samsung Galaxy S23 Ultra est doté de la puce Snapdragon 8 Gen 2 tandis que le Pixel 8 Pro utilise le chipset Tensor G3 conçu en interne par Google. Le choix dépend en fin de compte des préférences personnelles et des besoins spécifiques.