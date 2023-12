By

Selon des fuites récentes, Samsung s'apprête à lancer sa gamme d'ordinateurs portables très attendue, la série Galaxy Book 4, demain, le 15 décembre. Le site Web sud-coréen Enews Today a accidentellement publié la nouvelle plus tôt que prévu, mais les preuves peuvent encore être trouvées grâce au cache Web de Google. La série Galaxy Book 4 comprendra trois modèles : le Galaxy Book 4 Ultra, le Galaxy Book 4 Pro et le Galaxy Book 4 Pro 360.

Les trois modèles seront dotés d’impressionnants écrans tactiles 3K AMOLED 120 Hz avec revêtements antireflet. Les modèles Ultra et 360 seront disponibles au format 16 pouces, tandis que le modèle Pro proposera également une option 14 pouces. Samsung a équipé ces ordinateurs portables de processeurs Intel Core Ultra intégrant des NPU intégrés, une première pour la marque. De plus, des graphiques Intel Arc de base seront disponibles.

Le Galaxy Book 4 Ultra, haut de gamme, offrira aux utilisateurs la possibilité de choisir entre les GPU GeForce RTX 4050 ou 4070, s'adressant à ceux qui recherchent des capacités graphiques hautes performances. La société inclut également une puce de sécurité Knox distincte pour des mesures de sécurité améliorées.

En termes de logiciel, Samsung a introduit une fonctionnalité unique qui permet aux utilisateurs de commencer à éditer des vidéos sur leurs smartphones ou tablettes et de continuer de manière transparente sur les ordinateurs portables Galaxy Book 4. De plus, la nouvelle fonctionnalité Photo Remaster remplacera automatiquement les images basse résolution par des alternatives à plus haute résolution pour une qualité visuelle améliorée.

Le prix de départ du Galaxy Book 4 Pro devrait être d'environ 1.88 million de won (environ 1,145 4 £), tandis que le Galaxy Book 360 2.59 débutera à 1,578 millions de won (environ 4 3.36 £). Le Galaxy Book 2,047 Ultra, haut de gamme, aura un prix de départ de XNUMX millions de won (environ XNUMX XNUMX £).

En tant que fervents admirateurs des précédents modèles d'ordinateurs portables de Samsung, tels que le Galaxy Book 3 Pro, le Galaxy Book 3 Ultra et le Galaxy Book 3 360, nous attendons avec impatience le lancement de leurs successeurs de nouvelle génération. Malgré les détails divulgués, nous sommes impatients d'en découvrir davantage sur ces ordinateurs portables impressionnants lors du dévoilement officiel demain.