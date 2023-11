Remaniement du conseil d'administration d'OpenAI : le passage d'Altman à Microsoft est en jeu

Par une tournure des événements, la transition prévue de Sam Altman vers Microsoft suite à son licenciement inattendu d'OpenAI n'est peut-être pas une affaire conclue après tout. Des sources proches du dossier révèlent qu'Altman et son co-fondateur Greg Brockman sont ouverts à l'idée de revenir à OpenAI si les membres du conseil d'administration qui ont mis fin à leurs fonctions se retirent. Cette révélation intervient au milieu d'un exode d'employés d'OpenAI, dont Ilya Sutskever, membre du conseil d'administration et scientifique en chef, qui avait initialement soutenu le retrait d'Altman. La pression accrue exercée sur le conseil d'administration a entraîné une incertitude accrue, puisque seulement deux des trois membres restants ont dû changer de position en vue d'une éventuelle réintégration d'Altman.

Alors qu'Altman a récemment déclaré sur les réseaux sociaux que « nous allons tous travailler ensemble d'une manière ou d'une autre », indiquant une lutte en cours, des sources suggèrent qu'Altman, Brockman et les investisseurs de la société envisagent une sortie en douceur du conseil d'administration actuel. Une source décrit l'annonce d'embauche de Microsoft comme un « modèle d'attente » temporaire, soulignant que la résolution était nécessaire avant l'ouverture de la bourse. Cependant, Altman et Microsoft restent déterminés à assurer la continuité des opérations pour les partenaires et les clients d'OpenAI.

La lutte de pouvoir interne au sein d'OpenAI est implacable depuis le licenciement brutal d'Altman, la majorité des employés s'opposant au conseil d'administration actuel de trois personnes. Dans un développement significatif, Sutskever, qui avait auparavant joué un rôle central dans le retrait d'Altman, s'est désormais aligné sur le co-fondateur évincé. Le revirement de Sutskever s'est reflété dans une lettre ouverte au conseil d'administration, signée par la majorité de l'entreprise, appelant à leur démission et à la réintégration d'Altman.

Pendant ce temps, les employés d'OpenAI se sont tournés vers les médias sociaux pour assurer au public qu'ils travaillent activement pour maintenir la stabilité du service et assurer le bon fonctionnement de l'entreprise malgré la pression constante du conseil d'administration. Les autres membres du conseil d'administration d'OpenAI comprennent Adam D'Angelo, PDG de Quora, Tasha McCauley, ancienne PDG de GeoSim Systems, et Helen Toner, directrice de la stratégie au Center for Security and Emerging Technology de Georgetown.

À mesure que la situation évolue, l'avenir du passage d'Altman chez Microsoft reste incertain. Le retour potentiel d'Altman et Brockman à OpenAI dépend de la volonté du conseil d'administration de se retirer, et les négociations se poursuivent en coulisses pour trouver une solution qui satisfasse toutes les parties impliquées.

