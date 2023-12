Salesforce dévoile une nouvelle tour de bureaux à Chicago en guise d'engagement envers les employés et la communauté

Salesforce a dévoilé son nouveau siège social à la Salesforce Tower Chicago à Wolf Point, exprimant son engagement envers les employés et la communauté locale. Le bureau de 360,000 14 pieds carrés répartis sur XNUMX étages reflète la culture et les valeurs de Salesforce, en donnant la priorité aux préférences et au bien-être des employés. En réponse aux leçons apprises pendant la pandémie, le nouvel espace supprime les bureaux d’angle pour les cadres supérieurs et comprend à la place des zones de rassemblement des employés, des coins bibliothèques et des « salles de pleine conscience » pour la méditation et l’évasion de la technologie.

Ne s'arrêtant pas aux usines de bureaux, Salesforce a incorporé des « colonnes vertes » enveloppées de verdure pour faire entrer l'extérieur à l'intérieur. De plus, les deux étages occupés les plus élevés, connus sous le nom d'étages « Ohana », sont conçus comme un lieu de travail pendant la journée et sont offerts sans loyer aux organisations à but non lucratif pendant la nuit et le week-end. « Ohana, un terme hawaïen signifiant famille, vise à mettre l'accent sur la communauté et l'inclusion au-delà des relations de sang.

La société a officiellement inauguré les étages 'Ohana lors d'une cérémonie à laquelle assistait le maire Brandon Johnson, ce qui a remonté le moral des promoteurs de Chicago qui ont fait face à des critiques concernant la hausse du taux de criminalité et les politiques de la mairie affectant le climat des affaires. Salesforce s'est activement impliqué dans le soutien à la communauté de Chicago, ayant déjà fait don de 16 millions de dollars à des organisations locales. Au cours de l'événement, un don supplémentaire de 1.25 million de dollars a été annoncé, qui sera partagé entre CASEL et Peer Health Exchange, des organisations axées sur le bien-être mental et émotionnel des étudiants de Chicago.

La flexibilité est un aspect clé de l'approche de Salesforce, permettant aux employés de travailler à domicile ou ailleurs selon leurs besoins. Avec 2,200 800 employés affectés à la tour Wolf Point, environ XNUMX personnes visitent le bureau chaque jour. Le nouvel espace de bureau démontre non seulement l'engagement de Salesforce à créer un environnement de travail accueillant et holistique, mais souligne également la conviction de l'entreprise de dynamiser les communautés dans lesquelles elle opère.