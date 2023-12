Un nouveau président par intérim est nommé à l'Université Saint Augustine's à la suite d'un licenciement controversé

By

Dans une tournure surprenante des événements, l'Université Saint Augustine's a nommé un nouveau président par intérim, juste un jour après le licenciement controversé de Christine McPhail. La décision de licencier McPhail, qui occupait ce poste depuis moins de deux ans, lui a été communiquée lundi soir via les papiers de séparation. Le licenciement, effectif immédiatement, a été un choc pour McPhail, qui l'a décrit comme une trahison.

Le licenciement était le résultat d'une réunion controversée du conseil d'administration en octobre, au cours de laquelle McPhail et un collègue ont été réprimandés par un membre du conseil d'administration. McPhail a déposé une plainte officielle, qui a finalement conduit à son licenciement. Cependant, le conseil d'administration de l'université nie les allégations de McPhail, déclarant qu'elles sont infondées.

Avec la nomination du Dr Leslie Rodriguez-McClellon au poste de président par intérim, le conseil d'administration se concentre désormais sur le rétablissement de la position de l'université auprès de la Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (SACSCOC). Cependant, cette tâche ne sera pas facile, car l'université a récemment été informée qu'elle perdrait son accréditation auprès du SACSCOC après avoir été en probation depuis décembre 2022.

L'accréditation est vitale pour les collèges et les universités, car elle permet aux étudiants de recevoir une aide financière du gouvernement. Perdre l'accréditation signifierait perdre des fonds cruciaux, tels que la bourse fédérale Pell, dont dépendent de nombreux étudiants de l'université.

Le conseil d'administration a souligné son engagement à maintenir l'accréditation de l'université et à assurer sa stabilité à long terme. James Perry, président du conseil d'administration, a déclaré que la décision de nommer Rodriguez-McClellon a été prise pour amener l'université dans une nouvelle direction et relever les défis d'accréditation auxquels elle a été confrontée ces dernières années.

Alors que l'Université Saint Augustine's se prépare à répondre à la décision du SACSCOC et à faire appel de sa décision, on peut espérer que sous la direction de Rodriguez-McClellon, l'université sera en mesure de surmonter ces défis et de continuer à remplir sa mission d'offrir une éducation de qualité à ses étudiants.

