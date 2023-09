La nouvelle mise à jour aéroportée de Rust présente des hélicoptères d'attaque et bien plus encore

By

Rust, le jeu de survie populaire, a connu une évolution remarquable avec sa dernière mise à jour appelée Airborne. Le jeu, connu pour ses conditions primitives et difficiles, propose désormais des hélicoptères d’attaque et des armes avancées.

Dans le passé, Rust était un jeu dans lequel les gens vivaient dans des hangars en tôle ondulée et posséder une arme à feu faisait de vous une superpuissance régionale. Cependant, avec la mise à jour Airborne, les joueurs peuvent désormais acheter et piloter des hélicoptères d'attaque rappelant les Bell Cobras dans un monde sur le thème de Fallout. Ces hélicoptères sont équipés de canons et de roquettes percutants qui peuvent faire des ravages sur les ennemis depuis le ciel.

Pour ajouter plus de défi et de stratégie au combat aérien, la mise à jour inclut également le lanceur de missiles à tête chercheuse. Cette arme suit et se verrouille sur les ennemis volants, ce qui en fait une menace redoutable. Cependant, les joueurs peuvent briser le verrou en se cachant derrière des obstacles ou en déployant des fusées éclairantes pour détourner le missile.

En cas de rencontre malheureuse en vol, les joueurs ont désormais la possibilité de fabriquer des parachutes. Ces parachutes ralentissent la descente, donnant aux joueurs plus de contrôle sur leur atterrissage. Ils peuvent même tirer sur les ennemis en descendant pour un frisson supplémentaire. Les parachutes peuvent être réutilisés, mais chaque utilisation réduit leur état et affecte la vitesse de descente et le contrôle.

Pour une façon différente de prendre son envol, les joueurs peuvent utiliser la nouvelle montgolfière blindée. Cette version améliorée de la montgolfière existante offre une protection supplémentaire et permet aux joueurs de s'engager dans des combats aériens tout en dérivant lentement à travers le monde du jeu.

La mise à jour Airborne introduit également des râteliers d'armes et augmente considérablement la distance à laquelle les joueurs peuvent voir les bases. Ce changement, rendu possible par des modifications apportées au système de rendu du jeu, améliore l'expérience de jeu globale en éliminant les pop-ins inattendus des installations ennemies.

Ces fonctionnalités démontrent comment Rust continue d’évoluer et offrent de nouvelles expériences aux joueurs. La mise à jour Airborne a élargi les possibilités du jeu avec des combats aériens, des armes avancées et des visuels améliorés, créant une expérience de survie plus immersive.

