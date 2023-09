Les joueurs de RuneScape réagissent négativement à l'introduction du Hero Pass

By

RuneScape, un jeu en ligne populaire, fait face à une vague de critiques de la part des joueurs suite à l'introduction d'une nouvelle méthode de monétisation appelée Hero Pass. Le jeu, connu sous le nom de RuneScape 3, a reçu des critiques majoritairement négatives sur Steam, les joueurs exprimant leur frustration de devoir payer un pass de combat en plus de l'abonnement mensuel existant.

De nombreux joueurs ont exprimé leur mécontentement face à la nouvelle mise à jour, certains annulant même leurs abonnements qu'ils avaient depuis plus de 15 ans. Ils soutiennent que puisqu’ils paient déjà un abonnement, l’ajout du Hero Pass ressemble à une tentative d’exploiter les joueurs pour plus d’argent.

La controverse autour du Hero Pass a atteint de nouveaux sommets lorsque le créateur de contenu populaire Asmongold a publié une vidéo intitulée « RuneScape est ****ED. Comment Jagex vous ment », dans lequel il a critiqué le jeu et exhorté les joueurs à arrêter de jouer. Bien que la vidéo ait suscité des réactions mitigées de la part des joueurs de RuneScape, elle a encore alimenté le débat et les discussions sur le jeu.

En réponse à la réaction négative, le développeur Jagex a publié un article de blog tentant de répondre aux préoccupations soulevées par les joueurs. Cependant, le message n’a pas réussi à apaiser la colère de la communauté et a au contraire intensifié les réactions négatives. Le développeur a reconnu son erreur en introduisant le Hero Pass et a promis des améliorations basées sur les commentaires des joueurs.

Malgré les tentatives de Jagex pour rectifier la situation, les joueurs exigent une réponse plus substantielle et un réexamen du Hero Pass. La promesse du développeur de fournir plus de détails le lendemain a laissé les joueurs incertains de ce à quoi s'attendre.

Il reste à voir comment Jagex répondra à la controverse en cours et s'il sera en mesure de regagner la confiance et le soutien de sa base de joueurs.

